Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян
Міністр зазначив, що опрацьовується можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників
колаж: glavcom.ua

Лісовий про зарплати освітян: Все буде залежати значною мірою від потреб оборони

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що наразі в державному бюджеті відсутні кошти на виконання норми закону «Про освіту», яка передбачає оплату праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону «Про освіту», достатніх коштів. Ми маємо встановлену додаткову надбавку за роботу в складних умовах, яка у цьому році складає 2 тис. грн і відповідно в бюджеті наступного року ці кошти також передбачені», – йдеться у заяві.

Лісовий додав, що Міносвіти спільно з Мінфіном за дорученням президента та премʼєр-міністра, опрацьовує можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.

«Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені, все буде залежати значною мірою від потреб оборони», – підсумував Лісовий.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через декілька років заробітна плата педагогів зросте до 20 тис. грн.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2025 року доплата збільшена у два рази і становить 2,6 тис. грн. У середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн.

До слова, понад 40% українських учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. За результатами дослідження менш ніж половина вчителів задоволені своєю роботою.

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки Оксен Лісовий зарплата зарплатня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість українців, які виїхали, вже не повернеться
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
28 серпня, 15:30
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
21 серпня, 21:33
56% боргів по зарплаті припадає на чоловіків, 44% – на жінок
В Україні відкрито понад 35 тис. справ про невиплату зарплати: області-лідери
18 серпня, 09:57
Сім'ї з двома і більше дітьми мають право на пільгу
На яку пільгу мають право сім'ї з дітьми: пояснення Кабміну
15 серпня, 09:25
Середня зарплата за рік змінилась
Середня зарплата в Україні зросла до 25 тис.: хто заробляє найбільше
15 серпня, 08:28
У Німеччині запропонували держслужбовцям працювати на 5,5 років довше
Скандал у Німеччині: чиновникам запропоновано пізніше виходити на пенсію, бо вони «живуть краще»
13 серпня, 12:51
У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
8 серпня, 13:19
За половину липня троє штатних радників міністра юстиції одержали 20,2 тис. грн зарплати
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції
8 серпня, 07:40
Міносвіти продовжує взаємодіяти з іншими органами державної влади щодо цифровізації процедур, які стосуються працівників сфери освіт
Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти
8 серпня, 06:20

Особисті фінанси

Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян
Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян
Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче
Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче
Рада проголосувала за легалізацію криптовалюти
Рада проголосувала за легалізацію криптовалюти
Які штрафи в Україні отримуватимуть недобросовісні лобісти? Відповідь НАЗК
Які штрафи в Україні отримуватимуть недобросовісні лобісти? Відповідь НАЗК
Уряд розширює програму «Пакунок школяра»: деталі
Уряд розширює програму «Пакунок школяра»: деталі
Експрацівник Держкіно відсудив у держави понад 1 млн грн за десять років прогулу
Експрацівник Держкіно відсудив у держави понад 1 млн грн за десять років прогулу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
3618
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
3445
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
3302
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
1795
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua