Лісовий повідомив, чи підвищаться зарплати освітян

Лісовий про зарплати освітян: Все буде залежати значною мірою від потреб оборони

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що наразі в державному бюджеті відсутні кошти на виконання норми закону «Про освіту», яка передбачає оплату праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону «Про освіту», достатніх коштів. Ми маємо встановлену додаткову надбавку за роботу в складних умовах, яка у цьому році складає 2 тис. грн і відповідно в бюджеті наступного року ці кошти також передбачені», – йдеться у заяві.

Лісовий додав, що Міносвіти спільно з Мінфіном за дорученням президента та премʼєр-міністра, опрацьовує можливість суттєвішого підвищення зарплат для педпрацівників.

«Я думаю, що в проєкті бюджету буде конкретна цифра. Зараз ці переговори не завершені, все буде залежати значною мірою від потреб оборони», – підсумував Лісовий.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через декілька років заробітна плата педагогів зросте до 20 тис. грн.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2025 року доплата збільшена у два рази і становить 2,6 тис. грн. У середньому по Україні зарплата вчителя становить 13 тис. грн.

До слова, понад 40% українських учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. За результатами дослідження менш ніж половина вчителів задоволені своєю роботою.