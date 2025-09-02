Головна Гроші Економіка
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні
Студенти «Метінвест Політехніка» здобувають інженерний досвід на підприємствах Європи
фото: metinvestholding.com

Студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, мають доступ до міжнародних програм стажування

«Метінвест Політехніка», створена як корпоративний технічний університет, стала дієвим інструментом у боротьбі з кадровим голодом у Групі Метінвест, а також формує нову модель співпраці бізнесу та освіти в Україні. Про це повідомила директорка з питань сталого розвитку компанії Тетяна Петрук на події Forbes University.

Вона зазначила, що університет тісно інтегрований з виробничими процесами: студенти беруть участь у проєктах на підприємствах, проходять практику, а також мають доступ до міжнародних програм стажування.

«Уже запущено програми стажування у Болгарії, плануємо розширення у Великобританії. Університет підписав угоду з італійською компанією Danieli – світовим лідером у галузі сталеплавильного обладнання», – повідомила Петрук.

Управління вишем відбувається через партнерство між бізнесом і освітою. Топменеджери компанії входять до наглядової ради, фахівці читають лекції та залучають студентів до дослідницької діяльності, зазначила вона.

Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні
Стажування у Болгарії і Великобританії. Як «Метінвест Політехніка» тамує кадровий голод найбільшої компанії в Україні
