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Донька Кушнарьова вдруге очолить Університет Каразіна: її суперник зробив заяву

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Донька Кушнарьова вдруге очолить Університет Каразіна: її суперник зробив заяву
Руслан Вовк, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України
фото з відкритих джерел

Кандидат заявив, що проблеми, про які він говорив під час виборчої кампанії, залишаються актуальними й після завершення голосування

Кандидат на посаду ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Руслан Вовк прокоментував результати виборів, за підсумками яких перемогла чинна ректорка Тетяна Кагановська. Він подякував виборцям, які його підтримали, та заявив, що порушені під час виборчої кампанії проблеми університету залишаються актуальними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Руслана Вовка у Facebook.

«24 вересня Каразінська спільнота зробила свій вибір. Я щиро дякую кожному, хто віддав за мене голос, і кожному, хто ці тижні був поруч: ставив запитання, сперечався, допомагав, приходив на зустрічі, писав, дзвонив, підтримував», – написав він.

Вовк зазначив, що його кампанія була зосереджена не лише на боротьбі за посаду, а й на проблемах університету. «Ця кампанія була не про посаду. Вона була про прості речі, які болять багатьом у нашому університеті», – йдеться у дописі.

Допис Руслана Вовка у Facebook із реакцією на результати виборів ректора Каразінського університету
Допис Руслана Вовка у Facebook із реакцією на результати виборів ректора Каразінського університету
Джерело: Ruslan Vovk/Facebook

Серед таких питань кандидат назвав прозорий розподіл ставок, своєчасне повідомлення працівників про навантаження, недопущення примусових відпусток за власний рахунок та повагу до роботи викладачів і науковців.

«Ці питання не зникли разом із завершенням голосування. Ваша підтримка показала, що вони важливі для великої частини колективу. Тепер їх неможливо не чути», – наголосив Вовк.

Нагадаємо, 24 вересня Тетяну Кагановську переобрали ректоркою Каразінського університету. За неї проголосували 1015 виборців, за Руслана Вовка – 439. Кагановська очолює університет із 2021 року, до цього понад 15 років була деканкою юридичного факультету. Вона – докторка юридичних наук, професорка. Також Кагановська – дочка відомого українського політика Євгена Кушнарьова.

Руслан Вовк – доктор фізико-математичних наук, професор та академік НАН України. Він понад 30 років працює у Каразінському університеті, пройшов шлях від інженера до декана фізичного факультету, який очолює із 2013 року.

Раніше «Главком» проаналізував реакції користувачів у соцмережах на вибори ректора Каразінського університету. У дописах і коментарях частина користувачів вітала переобрання Тетяни Кагановської, тоді як інші ставили під сумнів конкурентність виборів, умови для кандидатів та можливий адміністративний вплив.

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Теги: Харків освіта університет

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