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Попит на інженерні професії зріс на 43%: до «Метінвест Політехніки» вступили понад 360 нових студентів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Попит на інженерні професії зріс на 43%: до «Метінвест Політехніки» вступили понад 360 нових студентів
Технічну освіту цього року обрали випускники шкіл і коледжів, фахівці з досвідом роботи та ветерани
фото: metinvestholding.com

До «Метінвест Політехніки» вступили понад 360 нових студентів: кількість вступників на технічні спеціальності зросла на 43% за рік

Попит на технічну освіту в Україні зростає: до вишу «Метінвест Політехніка» цьогоріч вступили понад 360 нових студентів, що на 43% більше, ніж торік. Серед найпопулярніших напрямів – гірництво та металургія. Також вступники обирали автоматизацію і робототехніку, електроенергетику, комп’ютерні науки, кібербезпеку, охорону праці та інші спеціальності. 

В університеті пов’язують зростання інтересу до інженерних професій із майбутнім відновленням та модернізацією української промисловості.

«Цьогоріч ми бачимо інтерес до технічних спеціальностей на всіх рівнях освіти, від фахового молодшого бакалавра до магістратури. Для України це стратегічно важливі професії. Попереду відновлення та модернізація підприємств, і для цього будуть потрібні інженери нового покоління», – каже ректор «Метінвест Політехніки» Олександр Поважний.

За його словами, сучасний інженер має поєднувати фундаментальну технічну підготовку з цифровими навичками, вмінням працювати в команді, управляти проєктами та знаходити практичні рішення.

Технічну освіту цього року обрали випускники шкіл і коледжів, фахівці з досвідом роботи та ветерани. Серед нових студентів - 20 ветеранів, а загалом за роки роботи університету навчання тут обрали вже понад 70 ветеранів.

Окрім бакалаврських і магістерських програм, університет пропонує вісім програм фахового молодшого бакалавра за напрямами гірництва, металургії, автоматизації виробництва, робототехніки, електричної інженерії та прикладної механіки. Навчання орієнтоване на практичну роботу: студенти розбирають реальні виробничі кейси, проходять практику на підприємствах, беруть участь у міжнародних програмах і стажуваннях.

Окрім навчання на контрактній основі, університет надає можливість вступу на замовлення «Метінвесту». У такому форматі навчання за окремими напрямами фінансує компанія, що дає студенту можливість здобути освіту без власних витрат і водночас отримати перспективу першого робочого місця. Також доступне навчання за ваучером від Державної служби зайнятості.

За словами директорки зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом «Метінвесту» Тетяни Петрук, підтримка технічної освіти є інвестицією у нове покоління інженерів та майбутнє української промисловості.

Як відомо, перший приватний технічний університет в Україні «Метінвест Політехніка» заснувала компанія «Метінвест» Ріната Ахметова: з 2022 року компанія вклала у розвиток освіти близько 570 млн грн, з яких 513 млн грн спрямовано на створення сучасної матеріальної бази вишу.

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Теги: студенти металургія навчання університет професії

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