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Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ) – один із найстаріших та найпрестижніших закладів вищої освіти у Східній Європі, заснований у 1804 році
фото з відкритих джерел

Одні користувачі називають переобрання Кагановської свідомим вибором університетської спільноти, інші ставлять під сумнів конкурентність виборів

Переобрання Тетяни Кагановської ректоркою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна викликало дискусію у соцмережах. «Главком» проаналізував дописи та коментарі у Facebook, у яких користувачі обговорюють конкурентність виборів, роль альтернативного кандидата та можливий адміністративний вплив.

Тетяна Кагановська отримала 1015 голосів, її опонент Руслан Вовк – 439. Після оголошення результатів у соцмережах одні користувачі називають вибори свідомим вибором університетської спільноти, інші ставлять під сумнів конкуренцію та говорять про адміністративний вплив.

Свою позицію щодо виборів також висловила координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк. Вона критикувала Кагановську, зокрема ставила під сумнів її допуск до конкурсу на посаду ректорки та звинувачувала її у плагіаті.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 1
Дописи у Facebook Світлани Благодєтєлєвої-Вовк про переобрання Тетяни Кагановської

В іншому дописі Благодєтєлєва-Вовк жартівливо зауважила, що виборці Кагановської нібито вважають її родичкою Руслана Вовка. Вона наголосила, що не має з ним родинного зв'язку, і з іронією пояснила свою активну критику Кагановської.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 2
Дописи у Facebook Світлани Благодєтєлєвої-Вовк про переобрання Тетяни Кагановської

Колишня випускниця Каразінського університету Юлія Бєлочкіна також критично відреагувала на переобрання Кагановської. Вона назвала показником «ефективного менеджменту» захоплення користувачів ремонтом університетських приміщень, хоча навчання студентів відбувається онлайн. На її думку, в університеті скорочуються фундаментальні дисципліни на користь туризму, юриспруденції та менеджменту, тоді як заклад має зберігати сильне наукове середовище.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 3
Коментар випускниці Каразінського університету Юлії Бєлочкіної у Facebook щодо переобрання ректорки

В той же час старший викладач Каразінського університету Євген Кіося назвав результат свідомим вибором університетської спільноти. Він наголосив, що у виборців була альтернатива в особі Руслана Вовка, а кандидати мали можливість проводити кампанію.

За словами Кіосі, Вовк мав можливість безпосередньо спілкуватися з виборцями та презентувати свою програму: «Альтернативний кандидат мав більш-менш вільний доступ до виборців і мав можливість вести свою виборчу кампанію: зустрічався з колективами факультетів, зі студентами, давав інтерв’ю, активно публікував свої інформаційні матеріали в соцмережах тощо».

Водночас Кіося припустив, що на окремих співробітників міг чинитися моральний тиск з боку адміністрації. Масового примусу, підкупу виборців чи значних порушень під час підрахунку голосів він не вважає.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 4
Допис старшого викладача університету Євгена Кіосі про вибори ректора у Facebook

Він також поставив під сумнів припущення, що значний розрив між кандидатами міг бути результатом фальсифікацій: «Підрахунок голосів, наскільки я можу судити, також відбувався без якихось значних порушень і фальсифікацій. Звісно, якщо комусь такі факти відомі, – хай звертається у відповідні інстанції. Але я сильно сумніваюся, що такий значний розрив у голосах можна списати на фальшування і махінації. Принаймні, я знаю багато людей, які дійсно голосували за пані Тетяну (включаючи й тих, хто 5 років тому голосував проти неї)».

Водночас у коментарях під дописом Євгена Кіосі користувачі по-різному оцінюють конкурентність виборів та умови, за яких відбувалося голосування.

Зокрема, частина коментаторів поставила під сумнів саму модель виборів керівників українських університетів. Ринат Ковбасюк заявив, що чинні ректори нібито мають перевагу на таких виборах, а університетське виборче середовище в Україні порівняв із «лукашенківськими виборами». Водночас він позитивно оцінив запровадження обмеження перебування ректорів на посаді двома термінами.

Інший користувач, Олександр Жуков, пов'язав демократичність виборів із незалежністю виборців. На його думку, якщо ще до голосування відбувається «селекція за критерієм лояльності», саме голосування може лише показувати результат такої селекції. При цьому він привітав Кагановську з перемогою та побажав їй успіхів.

Критичні оцінки прозвучали й щодо кількості кандидатів та можливостей для конкуренції. Стефа Ньюс назвала вибори «фарсом» і звернула увагу на те, що до голосування допустили лише двох кандидатів. Вона також заявила, що Вовк нібито спочатку був «технічним кандидатом», а згодом активніше почав боротися за перемогу.

Водночас у коментарях були й позитивні оцінки переобрання Кагановської. Борис Мороз назвав результат виборів «величезним кроком» не лише для Каразінського університету, а й для української науки.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 5
Коментарі користувачів у Facebook під дописом старшого викладача університету Євгена Кіосі про вибори ректора

На порівняння виборів із «лукашенківськими» Кіося відповів, що не бачить у Каразінському ознак такої системи та наголосив на таємності голосування. Ковбасюк, своєю чергою, зазначив, що не йдеться про пряме копіювання білоруської моделі, але, на його думку, залежність працівників і студентів від університету створює перевагу для чинного ректора.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 6
Коментарі користувачів у Facebook під дописом старшого викладача університету Євгена Кіосі про вибори ректора

Водночас Олена Долгопол поставила під сумнів твердження про однакові умови доступу кандидатів до виборців. За її словами, Кагановська проводила зустріч під час кураторської години, тоді як зустріч Вовка відбулася у п'ятницю ввечері.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 7
Коментар користувачки у Facebook під дописом старшого викладача університету Євгена Кіосі про вибори ректора

У коментарях також обговорювали оцінку роботи Кагановської. На запитання про її недоліки Кіося відслав до матеріалів про ректорку та інтерв'ю її опонента Руслана Вовка, у якому той заявляв про критичну ситуацію та ризик втрати Каразінським статусу класичного університету.

Інші користувачі висловлювалися емоційніше: зокрема, звучали припущення про голосування «за картинку», втрату науки та навіть твердження, що «бабло перемогло».

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 8
Коментарі користувачів у Facebook під дописом старшого викладача університету Євгена Кіосі про вибори ректора

Ще один коментатор заявив, що переобрання керівництва нібито ставить під загрозу наукові традиції університету та міжнародну співпрацю з ним.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 9
Коментар користувача у Facebook під дописом старшого викладача університету Євгена Кіосі про вибори ректора

Під дописом «Суспільного Харків» також з'явилися як критичні, так і позитивні реакції. Григорій Цвик пов'язав переобрання Кагановської з проблемами університету, зокрема вимушеними відпустками працівників та відсутністю безпечного простору для навчання. Водночас інші користувачі вітали Кагановську з перемогою та бажали їй успіхів у подальшій роботі.

Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 10
Дочка Кушнарьова знову очолила Університет Каразіна: реакція соцмереж фото 11
Коментарі користувачів у Facebook під дописом «Суспільного Харків» про результати виборів ректора

Напередодні «Главком» писав, що за посаду ректора Каразінського університету змагалися двоє кандидатів – чинна ректорка Тетяна Кагановська та доктор фізико-математичних наук, професор Руслан Вовк. У матеріалі також розповідалося про біографії кандидатів та основні положення їхніх програм. 

За результатами голосування Тетяна Кагановська отримала 1015 голосів, Руслан Вовк – 439. Ще 64 виборці проголосували проти всіх. Після оголошення результатів у соцмережах розгорнулася дискусія щодо конкурентності виборів, умов для кандидатів та причин такого результату.

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Теги: Харків навчання університет

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