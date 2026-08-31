Керівниця Харківського національного університету пояснила, чому попри війну виш не відкладає вибори ректора

В.о. ректора Тетяна Кагановська: Ми не хочемо ховатися за війною і відмовлятися від демократичних процедур

За час повномасштабної війни Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна втратив значну частину іноземних студентів, пережив руйнування та був змушений переходити до змішаних форм навчання. Попри всі виклики, в університеті вирішили не відмовлятися від проведення планових виборів ректорів. В ефірі «Апостроф ТV» в.о. ректора Тетяна Кагановська пояснила рішення колективу.

«Провести вибори в Харкові, з урахуванням безпекової ситуації, не дуже просто. Але ми не хочемо ховатися за обставинами війні і відмовлятися від демократичних процедур. Вибори ректора дають спільноті можливість обрати вектор розвитку на найближчі п’ять років і людину, з якою вони хочуть рухатися далі. Тому свідоме рішення нашої спільноти – йти на вибори», – заявила Кагановська.

Вона розповіла, що правоохоронні органи ведуть 39 кримінальних проваджень по факту руйнування університетської інфраструктури внаслідок російської агресії. Сума збитків оцінюється в 200 млн євро. Попри це, Каразінський університет зберігає місця в міжнародних рейтингах, збільшує кількість вступників і нарощує науково-технічну базу.

«Місія університету – не лише давати освіту, а зберігати середовище академічної свободи, вільної думки, можливостей для розвитку молоді. Для Харкова і всієї України. Тому наше завдання – зберегти Каразінський для майбутніх поколінь, щоб про Україну у світі говорили не лише в контексті війни, а також досягнень в науці та культурі», – підкреслила вона.

Нагадаємо, Тетяна Кагановська очолила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна у липні 2021 року, ставши першою жінкою на його чолі. Минулого року університет відсвяткував 220 років з дня відкриття.