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    Створено онлайн-розклад для учнів на час війни

    Під час воєнного стану в Україні діти навчаються дистанційно - Створено онлайн-розклад для учнів на час війни
    Під час воєнного стану в Україні діти навчаються дистанційно

    Діти, зокрема, евакуйовані можуть навчатися дистанційно

    Із 14 березня освітній процес у більшості регіонів України буде відновлений. Щоб діти, зокрема евакуйовані, могли навчатися дистанційно, створено онлайн-розклад. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

    Розклад розробили Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна. Він доступний за посиланням.

    Розклад створено згідно з календарно-тематичним плануванням для учнів 1–11 класів та містить посилання на матеріали з різних ресурсів. Одним із таких є Всеукраїнська школа онлайн. Це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5–11 класів та методичної підтримки вчителів із відеоуроками, тестами та матеріалами для самостійної роботи з 18 основних предметів.

    Всеукраїнська школа онлайн стартувала в грудні 2020 року за ініціативою Мінцифри, МОН та Українського інституту розвитку освіти. Головні виконавці всього проєкту — громадська спілка «Освіторія». Всеукраїнська школа онлайн є частиною глобальної ініціативи з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта.

    Як повідомлялося, зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде.

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    Теги: Міністерство освіти і науки діти освіта війна школа навчання Міністерство цифрової трансформації України #stoprussia
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    Створено онлайн-розклад для учнів на час війни