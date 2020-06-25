Пандемія наступає. Зеленський попередив українців про наслідки



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Президент вважає, головною причиною спалаху Covid-19 є недотримання карантину

Якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то матимемо пік прямо посеред літа, - голова держави

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то «матимемо пік прямо посеред літа». Про це Зеленський сказав під час селекторної наради, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський вважає, головною причиною спалаху Covid-19 є недотримання карантину.

«Отже робота з роз’яснення людям дотримання обмежувальних заходів після пом’якшення правил є недостатньою», - наголосив голова держави.



Президент заявив, що в деяких областях країни заповнено вже більше половини ліжкомісць у медзакладах і динаміка захворюваності тільки зростає.



Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам.



За його словами, після зростання кількості хворих не збільшуватиметься кількість тих, хто потребує підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

Коронавірус в Україні

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Одужали 17758

Померли 1067

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Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.