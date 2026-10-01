Підсумки НМТ-2026 на Черкащині: несподівані лідери рейтингу
Лише четверо учнів склали НМТ у школі, яка стала другою на Черкащині
До першої десятки найкращих шкіл Черкаської області за результатами НМТ-2026 увійшли заклади шести громад – Уманської, Звенигородської, Золотоніської, Мокрокалигірської, Канівської та Смілянської. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Перші чотири місця у рейтингу посіли заклади, де НМТ складали не більше п’яти учнів. Приватний «Український аграрний ліцей», який очолив список, мав 24 учасників тестування, тоді як у Вільховецькому ліцеї та Деньгівському НВК НМТ складали по чотири учні, а в Ярошівському ліцеї – п’ятеро.
|Місце
|Назва навчального закладу
|Місце у рейтингу України
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|1
|Приватний заклад «Український аграрний ліцей»
|309
|130.8
|153.5
|24/96
|100
|2
|Вільховецький ліцей з дошкільним підрозділом імені героя україни в’ячеслава чорновола Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл.
|355
|130.2
|153.1
|4/16
|100
|3
|Деньгівський НВК «ЗОШ I-III ст. - ЗДО» Золотоніської міськради Черкаської обл.
|429
|129.2
|152
|4/16
|100
|4
|Ярошівський ліцей Мокрокалигірської сільської ради Черкаської обл.
|655
|126.9
|149.2
|5/20
|95
|5
|Уманський ліцей №2 Уманської міськради Черкаської обл.
|786
|125.7
|145.8
|157/620
|98
|6
|Канівська ЗОШ I-III ст. №4 Канівської міськради Черкаської обл.
|811
|125.6
|147.1
|48/192
|98
|7
|Золотоніська спеціалізована школа №2 інформаційних технологій Золотоніської міськради Черкаської обл.
|970
|124.5
|146.3
|16/60
|100
|8
|Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міськради Черкаської обл.
|981
|124.4
|146
|28/112
|100
|9
|Смілянська спеціалізована школа I-III ст. №12 Смілянської міськради Черкаської обл.
|1164
|123.5
|144.8
|38/152
|99
|10
|Смілянський НВК «Загальноосвітня школа I ст. - гімназія імені В.Т. Сенатора» (з дошкільним підрозділом) Смілянської міськради Черкаської обл.
|1276
|122.9
|144
|37/148
|98
Водночас після першої четвірки у рейтингу опинилися заклади з більшою кількістю учасників НМТ. Найбільше їх було в Уманському ліцеї №2 – 157 учнів. Заклад посів п’яте місце із середнім результатом 125,7 бала.
Ще одна особливість рейтингу – результати перших чотирьох шкіл перевищують 126 балів. У другій половині десятки показник поступово знижується: від 125,7 бала на п’ятому місці до 122,9 бала на десятому.
Загалом різниця між першим і десятим місцями становить 7,9 бала. При цьому у восьми з десяти закладів першої десятки щонайменше 98% учасників успішно склали НМТ. У двох школах цей показник становив 100%, а найнижчий результат – 95% – зафіксували в Ярошівському ліцеї.
Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів. Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.
Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.
Раніше «Главком» писав, що до топ-10 шкіл Одеської області за результатами НМТ-2026 увійшов Маринівський ліцей Раухівської селищної ради. Попри те, що тестування тут склали лише вісім учасників, заклад посів сьоме місце в обласному рейтингу.
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