Підсумки НМТ-2026 на Черкащині: несподівані лідери рейтингу

Лише четверо учнів склали НМТ у школі, яка стала другою на Черкащині

До першої десятки найкращих шкіл Черкаської області за результатами НМТ-2026 увійшли заклади шести громад – Уманської, Звенигородської, Золотоніської, Мокрокалигірської, Канівської та Смілянської. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перші чотири місця у рейтингу посіли заклади, де НМТ складали не більше п’яти учнів. Приватний «Український аграрний ліцей», який очолив список, мав 24 учасників тестування, тоді як у Вільховецькому ліцеї та Деньгівському НВК НМТ складали по чотири учні, а в Ярошівському ліцеї – п’ятеро.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Приватний заклад «Український аграрний ліцей» 309 130.8 153.5 24/96 100 2 Вільховецький ліцей з дошкільним підрозділом імені героя україни в’ячеслава чорновола Звенигородської міськради Звенигородського р-ну Черкаської обл. 355 130.2 153.1 4/16 100 3 Деньгівський НВК «ЗОШ I-III ст. - ЗДО» Золотоніської міськради Черкаської обл. 429 129.2 152 4/16 100 4 Ярошівський ліцей Мокрокалигірської сільської ради Черкаської обл. 655 126.9 149.2 5/20 95 5 Уманський ліцей №2 Уманської міськради Черкаської обл. 786 125.7 145.8 157/620 98 6 Канівська ЗОШ I-III ст. №4 Канівської міськради Черкаської обл. 811 125.6 147.1 48/192 98 7 Золотоніська спеціалізована школа №2 інформаційних технологій Золотоніської міськради Черкаської обл. 970 124.5 146.3 16/60 100 8 Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міськради Черкаської обл. 981 124.4 146 28/112 100 9 Смілянська спеціалізована школа I-III ст. №12 Смілянської міськради Черкаської обл. 1164 123.5 144.8 38/152 99 10 Смілянський НВК «Загальноосвітня школа I ст. - гімназія імені В.Т. Сенатора» (з дошкільним підрозділом) Смілянської міськради Черкаської обл. 1276 122.9 144 37/148 98

Водночас після першої четвірки у рейтингу опинилися заклади з більшою кількістю учасників НМТ. Найбільше їх було в Уманському ліцеї №2 – 157 учнів. Заклад посів п’яте місце із середнім результатом 125,7 бала.

Ще одна особливість рейтингу – результати перших чотирьох шкіл перевищують 126 балів. У другій половині десятки показник поступово знижується: від 125,7 бала на п’ятому місці до 122,9 бала на десятому.

Загалом різниця між першим і десятим місцями становить 7,9 бала. При цьому у восьми з десяти закладів першої десятки щонайменше 98% учасників успішно склали НМТ. У двох школах цей показник становив 100%, а найнижчий результат – 95% – зафіксували в Ярошівському ліцеї.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів. Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Раніше «Главком» писав, що до топ-10 шкіл Одеської області за результатами НМТ-2026 увійшов Маринівський ліцей Раухівської селищної ради. Попри те, що тестування тут склали лише вісім учасників, заклад посів сьоме місце в обласному рейтингу.