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    Наука та освіта

    У школі Маріуполя під час уроку рухнула стеля

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    <span>В школі під час уроку обвалилась стеля</span> - У школі Маріуполя під час уроку рухнула стеля
    В школі під час уроку обвалилась стеля

    Клас, в якому обвалилася стеля, закритий, а дітей просто перевели в інші приміщення

    У Маріуполі в школі №1 під час уроків обвалилася стеля, чиновники кажуть, що нічого страшного не сталося, в класі можна зробити ремонт.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав, вчителька оперативно вивела дітей з клас, повідомляє Телеканал ТV7 Мариуполь

    Зараз клас, в якому обвалилася стеля, закритий, а дітей перевели в інші приміщення. Однак батьки обурені і кажуть, що школярам небезпечно перебувати в будівлі через аварійний стан навчального закладу.

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    Директор школи №1 Ірина Олейниченко пояснила, що після події було проведено обстеження класу, акт переданий в департамент освіти Маріупольської міськради.

    «У департаменті освіти є акт висновку про те, що будівля не становить загрози для дітей, конкретно в цьому класі можна робити косметичний ремонт», - сказала Олейниченко.

    школа ремонт аварія Мариуполь
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