Столична влада заборонила надання платних послуг у школах і садочках



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Додаткові освітні послуги у школах можуть надаватися виключно після завершення навчальних занять

Столична влада посилить контроль за використанням приміщень закладів освіти та організації платних заходів для учнів під час навчального процесу. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський, коментуючи наказ Департаменту освіти і науки «Про організаційні питання щодо надання платних послуг закладами дошкільної, загальної середньої освіти та освітніх послуг суб’єктами господарювання на території й приміщеннях закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва».

«Комунальні школи та садочки Києва розраховані на отримання знань, тому жодний освітній заклад не має права надавати платні послуги під час навчального процесу, і це – чітка позиція міста. Використовувати освітні приміщення під сторонні заходи, коли діти навчаються – неприпустимо. Районні управління освіти разом із керівниками шкіл та садочків мають забезпечити умови для дітей, які б не відволікали їх від головного процесу. Міська влада буде контролювати та реагувати на будь-які випадки, коли комунальний садочок чи школу перетворюють на приватний бізнес», – зазначив Мондриївський.

Згідно із наказом, додаткові освітні послуги у школах можуть надаватися виключно після завершення навчальних занять, а в садочках – після завершення освітнього процесу згідно із режимом.

До слова, раніше керівниця міністерства науки і освіти Ганна Новосад заявила, що в Україні наразі більше вчителів, ніж потрібно.

Разом з тим, у деяких регіонах вчителі та лікарі не отримали заробітну плату з вересня. Кабінет міністрів обіцяє вирішити ситуацію із заборгованістю виплат лікарям і педагогам заробітних плат.