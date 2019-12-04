У селищі під Києвом розгорівся скандал через ремонт даху школи



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Спортивний зал школи в Калиті закритий з 2012 року Фото: Сегодня

Вже сім років спортивний зал школи в Калиті не працює через аварійний дах

У смт Калита Броварського району Київської області розгорівся скандал через ремонт аварійного даху будівлі школи.

За словами місцевих жителів, історія зі школою почалася ще сім років тому, коли відремонтували аварійний дах. Ремонт провели не надто якісний, і в результаті, мало того, що частина фронтонів лишилась не закритою, так ще й на одній з ділянок, на яку підрядник звалив значну частину шиферу, тріснула плита перекриття. Мова йде про плиту над спортивним залом. Відтоді в спортзалі початкової школи занять не проводили, він закритий із 2012 року, а фізкультура у дітей проходить в непристосованих для подібних занять приміщеннях. Про це пише «Сьогодні».

«Навесні цього року школі виділили 500 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт на цій плиті, але підготовка проектної документації, вочевидь, затяглася. Минули літо, осінь, а зараз виявилося, що той пакет документів, який підготувала школа, не влаштовує селищну раду, щоб використовувати відповідні кошти… На зустрічі батьків з керівництвом школи та керівництвом селищної ради були запеклі суперечки... Батьки хвилюються, що якщо ці кошти в розмірі 500 тисяч гривень не використати, зокрема, на проведення експертизи приміщення і виготовлення проєктно-кошторисної документації, то вони повернуться до держбюджету, а діти знову залишаться лише з надією про спортзал», – розповів один із батьків учнів школи.

Фахівці кажуть, що з документами можна ще встигнути, якщо прискорити їх підготовку.

Директорка школи Антоніна Шпак підтвердила, що вже сім років спортивний зал закритий через аварійний дах і тріщини на плиті перекриття над ним.

«У початковій школі в нас навчається 230 дітей. У квітні цього року нам виділили 500 тисяч гривень для ремонту аварійної плити над спортивним залом. Ми отримали висновки експертів і замовили виготовлення проєкту, але його робили дуже довго. Після того, як ми звернулися до розробників, нам повідомили, що, згідно з висновками експертів, є ще проблеми і з фундаментом будівлі, і проєкт може значно подорожчати», – розповідає директорка.

Вона додає, що нині вирішується питання, як саме провести ремонт у спортивному залі, і який проєкт для цього краще замовити.

У місцевій селищній раді «Сьогодні» запевнили, що почнуть розв'язувати проблему.

Школа побудована в 1989 році, загалом у ній навчається 530 дітей.