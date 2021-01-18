У вівторок завершується реєстрація на пробне ЗНО

Останній день реєстрації на пробне ЗНО – 19 січня

Останній день реєстрації на пробне ЗНО – 19 січня

На пробне складання тестів надійшло понад 85 тисяч заявок

Для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося 85 тис. осіб. Завтра, 19 січня, буде останній день реєстрації. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

«Станом на сьогодні для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання процес завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного ЗНО) 85 тис. осіб. Останній день реєстрації на пробне ЗНО – 19 січня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сплатити кошти можна і після 19 січня в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Зокрема вказано, що учасники обрали такі тести:

- українська мова і література – 21 857;

- українська мова – 6 321;

- історія України – 5 231;

- математика – 24 210;

- математика (завдання рівня стандарту) – 3 906;

- фізика – 1 134;

- хімія – 750;

- біологія – 2 639;

- географія – 1 040;

- англійська мова – 17 722;

- французька мова – 41;

- німецька мова – 143;

- іспанська мова – 6.

«Загалом, за даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 145 237 заявок для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні», - вказано у повідомленні.

Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде коливатися від 195 до 255 гривень.

Нагадаємо, 5 січня стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2021.

Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.