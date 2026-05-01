Українські школярі виграли першу Європейську математичну олімпіаду

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Українські школярі виграли першу Європейську математичну олімпіаду
Змагання зібрали 124 учасників із 19 країн; ініціаторами проведення олімпіади виступили Україна та Литва
фото: European Mathematical Olympiad

Дві українські команди здобули 8 медалей – три золоті та п'ять бронзових

Українські школярі посіли перше місце в командному заліку на першій Європейській математичній олімпіаді, що відбулася 23–29 квітня у Вільнюсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки

Дві команди, 8 областей, 8 медалей

Україна виставила на змагання дві команди – основну та юніорську. Загалом 12 учасників із восьми областей здобули три золоті та п'ять бронзових медалей і впевнено очолили командний залік.

Організаторами першої European Math Olympiad виступили литовська MO Akademija та спільнота «Українські математичні олімпіади» – за спільною ініціативою України та Литви. Загалом у змаганнях взяли участь 124 представники 19 країн; кожна країна виставляла по шестеро учасників, тоді як Литва та Україна – по дві команди. 

фото: European Mathematical Olympiad

Хто представляв Україну

До складу команд увійшли: Остап Гіщак, Олександр Горбунов, Володимир Гринь, Володимир Пригунов, Дмитро Смоголь, Іван Харчук, Андрій Атаманенко, Єгор Вара, Павло Вербицький, Даніїл Грибукс, Анна-Марія Кузан, Назар Хомяк. Керівники – Артем Уразовський, Климентій Золотарьов.

Перемога на міжнародних інтелектуальних змаганнях стала черговим свідченням того, що українські школярі успішно конкурують на світовому рівні навіть в умовах повномасштабної війни. Кількома днями раніше учні ірпінського ліцею посіли друге місце на міжнародному техатоні зі штучного інтелекту Teens in AI 2026.

Нагадаємо, за результатами Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022, Україна стала єдиною країною, яка провела оцінювання в умовах повномасштабної війни. Попри виклики, вітчизняні учні продовжують здобувати нагороди на міжнародних олімпіадах і змаганнях.

До слова, нещодавно міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що природничі науки абітурієнти досі обирають рідше за інші предмети НМТ, – тоді як результати на міжнародних математичних олімпіадах свідчать про протилежне. 

