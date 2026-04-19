Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою

Київ хоче залучити Трампа та Ердогана, щоб закінчити війну

Україна звернулася до Туреччини за допомогою в організації зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна, з можливою участю турецького і американського лідерів Ердогана і Трампа. Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю «Укрінформу».

Сибіга вважає, що Туреччина має спроможності робити «справді безпрецедентні, унікальні досягнення в дипломатії».

«Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це треба брати до уваги і використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у закінченні російської агресії», – сказав міністр.

За його словами, українська сторона звернулася до Туреччини з проханням розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана та Трампа.

«Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін переховується. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції. Ми сподіваємося на роль Туреччини, яка може відіграти і прискорити мирний процес», – підсумував Сибіга.

Раніше повідомлялося, що Туреччина сприятиме прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

Нагадаємо, переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України не припинявся, навіть якщо публічно про нього майже не повідомляють. Відповідну заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

До слова, міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров заявляв, що завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації.