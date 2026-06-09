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До 20% випускників щороку не долають поріг НМТ – Міносвіти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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До 20% випускників щороку не долають поріг НМТ – Міносвіти
НМТ запровадили під час пандемії COVID-19 – він діє досі, вже в умовах воєнного стану
фото ілюстративне

Лісовий: тест доступний – і математика має лишитися обов'язковою

Частка випускників, які не долають мінімальний прохідний бал Національного мультипредметного тесту, коливається в межах 20% – і це свідчить про доступність тесту, а не його складність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрінформ.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий навів цей показник у коментарі журналістам – у відповідь на розмови про надмірну складність НМТ і пропозицію зробити математику необов'язковою. За його словами, цифра стабільна рік від року і лише підтверджує: поріг базових знань для вступу до університету – не завищений.

Лісовий нагадав, що НМТ запровадили під час пандемії COVID-19, і відтоді він діє в умовах воєнного стану. Цьогоріч основні сесії розпочалися 20 травня і тривають до 25 червня. До НМТ-2026 зареєструвалося понад 350 тисяч осіб.

Математика, мова, історія – без змін

Міністр категорично відкинув ідею прибрати математику з переліку обов'язкових предметів. На його думку, НМТ має перевіряти три базові навички – читати, писати й рахувати.

«Я категорично проти скасування математики або перенесення її до розряду дисциплін за вибором. І будь-яких інших предметів, історії України зокрема. Історія України – це базова світоглядна річ, яка про ідентичність і розуміння шляху своєї нації», – заявив Лісовий.

Уряд уже подав законопроєкт про умови вступу на 2027 рік – він зберігає нинішню модель: українська мова, математика та історія України залишаються обов'язковими, четвертий предмет – на вибір. Депутатська ініціатива перевести математику до предметів за вибором у Міносвіти підтримки не знайшла.

Коледжі – теж гідний вибір

Лісовий також наголосив, що вища освіта – не єдиний шлях. В Україні розвивається мережа професійних коледжів, де можна здобути фах після 11-го класу й одразу вийти на ринок праці.

«При тому кадровому дефіциті, який ми сьогодні маємо, це теж дуже хороший вибір», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що раніше Лісовий назвав абсурдом ідею вилучення математики чи історії з обов'язкових предметів НМТ.

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Теги: НМТ Міністерство освіти і науки освіта школа українська мова Оксен Лісовий вступна кампанія

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