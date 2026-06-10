Кабмін пропонує не пускати до школи дітей без щеплень

Усі дані про проведені щеплення та відмови від них підлягатимуть обов'язковому внесенню до електронної системи охорони здоров'я

Законопроєкт №15286: МОЗ отримає право визначати перелік обов'язкових щеплень і затверджувати календар вакцинації

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який може змінити правила вакцинації в Україні. Дітей без щеплень за календарем пропонують не допускати до шкіл, дитсадків і закладів оздоровлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту №15286 на сайті Верховної Ради.

Що пропонує законопроєкт

Урядовий законопроєкт №15286 «Про захист населення від інфекційних хвороб» зареєстрований у парламенті 1 червня 2026 року. Документ має замінити чинний закон 2000 року та оновити регулювання у зв'язку з ухваленим у 2022-му Законом «Про систему громадського здоров'я».

Ключові зміни:

МОЗ отримає право визначати перелік інфекцій, яким можна запобігти вакцинацією, формувати перелік обов'язкових щеплень і затверджувати календар вакцинації;

усі дані про проведені щеплення та відмови від них вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я;

документ запроваджує офіційне визначення несприятливих подій після вакцинації та встановлює порядок реагування на ускладнення;

обов'язкові щеплення за віком, профілактика сказу та вакцинація за епідемічними показаннями здійснюватимуться безоплатно – за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Школа і дитсадок – лише зі щепленнями

Одна з найрезонансніших норм: зарахування дитини до закладу освіти або оздоровлення можливе лише за наявності медичної довідки, яка підтверджує проходження щеплень відповідно до календаря вакцинації. Діти, які не отримали обов'язкових щеплень, до таких закладів допускатися не зможуть.

Виняток – лише за наявності медичних протипоказань. У такому разі рішення про допуск ухвалює лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я – але тільки за сприятливої епідемічної ситуації.

Якщо батьки відмовляються від вакцинації без медичних підстав, медичний працівник зобов'язаний зафіксувати відмову письмово або скласти офіційний акт.

Обов'язки шкіл і садочків

Законопроєкт дає нові обов'язки працівникам закладів освіти і відпочинку: постійний нагляд за станом здоров'я дітей, ізоляція хворої дитини у разі виявлення інфекційного захворювання та негайне повідомлення медичного закладу. Також вимагається систематично проводити гігієнічне навчання.

Відповідальність і строки

Кабмін зобов'язаний до введення закону в дію оновити підзаконну базу. Протягом шести місяців після ухвалення уряд має підготувати зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення – щоб запровадити відповідальність за порушення нових норм.

Законопроєкт також адаптує українське законодавство до європейських стандартів у сфері імунопрофілактики. Профільний комітет – комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації під головуванням Михайла Радуцького.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що з початку 2026 року в Україні оновили календар безоплатних щеплень: зокрема, введено вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчат 12–13 років. Раніше «Главком» також пояснював, за яких умов дитину без щеплень допускають до школи за чинним законодавством.