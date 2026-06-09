«НМТ як перевірка на нервовий зрив». Лубінець розкритикував Міносвіти

«НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив критичні зауваження щодо національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Іспит без гарантій: НМТ як перевірка на нервовий зрив. З 20 травня до 25 червня в Україні тривають основні сесії НМТ – тесту, від якого для тисяч випускників залежить вступ і фактично подальший освітній шлях. Формально це про знання. По факту дедалі частіше – про витривалість, нерви і технічну вдачу», – йдеться у повідомленні.

Омбудсман зазначив, що чотири предмети поспіль із різною логікою мислення створюють надмірне навантаження для підлітків, тому НМТ дедалі більше перевіряє витривалість до виснаження, а не рівень знань.

«Окремий блок проблем – технічна сторона іспиту. Одна з учасниць, медалістка та призерка всеукраїнської олімпіади з біології, складала НМТ в умовах технічних збоїв. Вона зазначила, що проблеми почалися з перших хвилин: несправна мишка, зависання комп’ютера, некоректне відображення завдань і втрата часу. Попри звернення, проблему під час тестування не було вирішено. Виникає просте питання: як у таких умовах дитина взагалі мала скласти іспит?», – наголосив посадовець.

Лубінець наголосив, що через технічні проблеми під час НМТ під загрозою опинилися роки підготовки та вступ дівчини до медичного університету. За його словами, після звернення до Вінницького центру оцінювання їй повідомили, що ситуацію неможливо виправити, тому вона просить дозволити скласти тест повторно під час додаткової сесії. Омбудсман зазначив, що відсутність можливості перескладання іспиту ставить під сумнів справедливість оцінювання. «Це питання потребує прямої реакції Міносвіти», – підкреслив він.

«Не менш показовою є історія вчительки історії з 18-річним досвідом, яка вперше склала НМТ і отримала 183 бали. Вона звернула увагу на нерівномірний розподіл завдань і питання, що виходять за межі шкільної програми», – зазначив Лубінець.

Омбудсман підсумував: «Поки Міністр освіти і науки зазначає, що учням, які не впевнені у своїй готовності та відчувають стрес через тест, варто розглядати альтернативу – професійну освіту, виникає логічне питання: це про реформу чи про відмову від складності? Бо виходить парадокс: замість того щоб вдосконалювати систему оцінювання, пропонується простіше рішення – якщо не витримуєш НМТ, обирай інший шлях освіти. НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей».

Нагадаємо, 8 червня сотні випускників Одеської області складали НМТ-2026 під безперервні сирени: за один день повітряну тривогу оголошували чотири рази, змушуючи абітурієнтів переривати іспит і спускатися в укриття. Тестування розпочалося близько 10:00, однак деякі учасники завершили іспит лише ввечері – батьки в соцмережах повідомляли, що діти поверталися додому о 20:00 і пізніше.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ-2026 розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня. На неї зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік.

Зауважимо, що учасники НМТ-2026 побачать попередні результати одразу після виходу з аудиторії, а офіційні – до 3 липня. Ті, хто складатиме тест під час додаткових сесій (17-24 липня), побачать свої оцінки до 29 липня. Там само буде доступна інформаційна картка учасника НМТ – документ, потрібний для подачі заяв до українських вишів.

До слова, частка випускників, які не долають мінімальний прохідний бал Національного мультипредметного тесту, коливається в межах 20% – і це свідчить про доступність тесту, а не його складність.