Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В Одесі НМТ тривав 13 годин: Рада запросила очільницю Центру оцінювання якості освіти для пояснень

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі НМТ тривав 13 годин: Рада запросила очільницю Центру оцінювання якості освіти для пояснень
Для частини випускників цьогорічне складання НМТ в Одесі перетворилося на справжнє випробування
фото з відкритих джерел

Депутати підготували для очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко багато питань

Верховна Рада запросила голову Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко для надання пояснень стосовно перебігу Національного мультипредметного тесту, інформує «Главком».

За відповідну пропозицію народного депутата від фракції «Слуга народу» Романа Грищука проголосували 239 парламентаріїв. Виступ посадовиці запланований на завтра, 10 червня, о 12:00.

Головним приводом для виклику став інцидент в Одесі, де через затяжні повітряні тривоги та організаційні нюанси випускники були змушені перебувати в екзаменаційному центрі та складати тест протягом 13 годин.

Парламентарії хочуть почути відповіді на такі питання:

  • Що саме відбулося в Одесі під час тестування.
  • Чи пропонували дітям перенести іспит на додаткову сесію після того, як повітряна тривога тривала понад 2,5 години.
  • Яким є загальний стан проведення основної сесії Національного мультипредметного тесту в умовах постійних російських атак.
  • Якою є офіційна позиція Українського центру оцінювання якості освіти про збереження математики як обов'язкового предмета тестування.

Народний депутат Роман Грищук наголосив, що українські випускники і так стикаються з величезною кількістю труднощів через російську агресію, тому умови проведення іспитів мають бути максимально скоригованими під безпекову ситуацію.

«Главком» писав, що восьмого червня сотні випускників Одеської області складали НМТ-2026 під безперервні сирени: за один день повітряну тривогу оголошували чотири рази, змушуючи абітурієнтів переривати іспит і спускатися в укриття.

Нагадаємо, раніше Київський департамент освіти звертався до УЦОЯО з вимогою спростити доступ до додаткової сесії НМТ через безпекову ситуацію: у 2025 році чимало абітурієнтів складали іспит після масованих нічних обстрілів і безсонних ночей в укриттях, що суттєво вплинуло на їхні результати.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада освіта наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент відзначив науковців орденами князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, «За заслуги» І–ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня
Зеленський нагородив науковців державними нагородами
21 травня, 11:29
За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 127 народних депутатів з 226 необхідних голосів
Рада провалила голосування за оподаткування посилок з-за кордону
26 травня, 16:26
Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий
Виїзд студентів за кордон та укрупнення вишів. Лісовий розповів про ситуацію в українській освіті
1 червня, 14:00
Президент заявив, що сьогодні відбулося у Раді важливе голосування
Ратифікація кредитної угоди з ЄС. Зеленський звернувся до нардепів
28 травня, 12:01
Депутати пояснюють ініціативу трьома причинами
Нардепи хочуть прибрати математику з обов'язкових предметів НМТ
2 червня, 23:20
Вступна кампанія у 2026 році триватиме з 1 липня до 15 жовтня
Чи варто прибирати математику з обов'язкових предметів НМТ? Мережа вибухнула коментарями
3 червня, 10:06
Нардеп від «Голосу» Андрій Осадчук вважає узаконення порнографії «декомунізацією мізків»
«Будемо добивати». Нардеп від «Голосу» припустив, коли Рада знову розгляне легалізацію «дорослого контенту»
5 червня, 15:00
Андрія Левуса (зліва) та Миколу Давидюка (справа) визнано обраними нардепами
Центральна виборча комісія визнала Левуса та Давидюка обраними нардепами
1 червня, 19:14
Виступи педагогів стали проявом дешевого популізму та спробою догодити учням
Учительські танці стали ознакою кризи освіти. Експерт розкритикував новий шкільний тренд
6 червня, 12:37

Наука та освіта

В Одесі НМТ тривав 13 годин: Рада запросила очільницю Центру оцінювання якості освіти для пояснень
В Одесі НМТ тривав 13 годин: Рада запросила очільницю Центру оцінювання якості освіти для пояснень
«НМТ як перевірка на нервовий зрив». Лубінець розкритикував Міносвіти
«НМТ як перевірка на нервовий зрив». Лубінець розкритикував Міносвіти
НМТ-2026: як рахують бали і коли абітурієнти отримають результати
НМТ-2026: як рахують бали і коли абітурієнти отримають результати
До 20% випускників щороку не долають поріг НМТ – Міносвіти
До 20% випускників щороку не долають поріг НМТ – Міносвіти
На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги
На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги
Генератори, сонячні панелі, укриття: уряд готує школи й виші до зими
Генератори, сонячні панелі, укриття: уряд готує школи й виші до зими

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua