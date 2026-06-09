В Одесі НМТ тривав 13 годин: Рада запросила очільницю Центру оцінювання якості освіти для пояснень

Для частини випускників цьогорічне складання НМТ в Одесі перетворилося на справжнє випробування

Депутати підготували для очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко багато питань

Верховна Рада запросила голову Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко для надання пояснень стосовно перебігу Національного мультипредметного тесту, інформує «Главком».

За відповідну пропозицію народного депутата від фракції «Слуга народу» Романа Грищука проголосували 239 парламентаріїв. Виступ посадовиці запланований на завтра, 10 червня, о 12:00.

Головним приводом для виклику став інцидент в Одесі, де через затяжні повітряні тривоги та організаційні нюанси випускники були змушені перебувати в екзаменаційному центрі та складати тест протягом 13 годин.

Парламентарії хочуть почути відповіді на такі питання:

Що саме відбулося в Одесі під час тестування.

Чи пропонували дітям перенести іспит на додаткову сесію після того, як повітряна тривога тривала понад 2,5 години.

Яким є загальний стан проведення основної сесії Національного мультипредметного тесту в умовах постійних російських атак.

Якою є офіційна позиція Українського центру оцінювання якості освіти про збереження математики як обов'язкового предмета тестування.

Народний депутат Роман Грищук наголосив, що українські випускники і так стикаються з величезною кількістю труднощів через російську агресію, тому умови проведення іспитів мають бути максимально скоригованими під безпекову ситуацію.

«Главком» писав, що восьмого червня сотні випускників Одеської області складали НМТ-2026 під безперервні сирени: за один день повітряну тривогу оголошували чотири рази, змушуючи абітурієнтів переривати іспит і спускатися в укриття.

Нагадаємо, раніше Київський департамент освіти звертався до УЦОЯО з вимогою спростити доступ до додаткової сесії НМТ через безпекову ситуацію: у 2025 році чимало абітурієнтів складали іспит після масованих нічних обстрілів і безсонних ночей в укриттях, що суттєво вплинуло на їхні результати.