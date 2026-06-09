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НМТ-2026: як рахують бали і коли абітурієнти отримають результати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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НМТ-2026: як рахують бали і коли абітурієнти отримають результати
Для вступного відбору використовується шкала від 100 до 200 балів
фото ілюстративне

Офіційні бали основної сесії з'являться у персональних кабінетах до 3 липня, для вступу за кордон – безплатна довідка з печаткою

Учасники НМТ-2026 побачать попередні результати одразу після виходу з аудиторії, а офіційні – до 3 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Попередні бали – одразу, офіційні – до 3 липня

Щойно абітурієнт завершить тестування, на екрані з'явиться кількість набраних балів з кожного предмета. Це попередній результат – він дає змогу приблизно оцінити шанси на вступ до університету ще того ж дня.

Офіційні результати основних сесій УЦОЯО розмістить у персональних кабінетах учасників до 3 липня. Ті, хто складатиме тест під час додаткових сесій (17–24 липня), побачать свої оцінки до 29 липня. Там само буде доступна інформаційна картка учасника НМТ – документ, потрібний для подачі заяв до українських вишів.

Як тестові бали перетворюються на конкурсні

Для вступного відбору використовується шкала від 100 до 200 балів – не «сирі» тестові результати.

Щоб взагалі потрапити в цю шкалу, потрібно подолати мінімальний поріг:

  • з більшості предметів – не менше 15% від максимально можливої кількості тестових балів;
  • з української мови та історії України – не менше 15% плюс один додатковий тестовий бал.
НМТ-2026: як рахують бали і коли абітурієнти отримають результати фото 1

Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100–200 МОН затвердило заздалегідь. Крім того, під час вступної кампанії кожен предмет множиться на ваговий коефіцієнт залежно від обраної спеціальності.

Як порахувати свій конкурсний бал

УЦОЯО радить скористатися калькулятором конкурсного бала НМТ-2026: достатньо ввести результати з предметів – і сервіс покаже конкурсний бал для різних спеціальностей з урахуванням затверджених коефіцієнтів.

Якщо плануєте вступати за кордон

Абітурієнти, що подаються до іноземних університетів, можуть замовити офіційний витяг із результатами НМТ – паперовий документ із підписом директора УЦОЯО та печаткою установи. Замовити його можна через спеціальний сервіс на сайті центру. Документ безплатний, оформлюється протягом п'яти робочих днів. Оригінал надішлють поштою в межах України або видадуть особисто в Києві.

Нагадаємо, основна сесія НМТ-2026 розпочалася 20 травня і триватиме до 25 червня. На неї зареєструвалося понад 355 тисяч учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік.

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Теги: школа НМТ документи кордон вступна кампанія університет

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