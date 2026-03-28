Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чим займатимуться українські військові на Близькому Сході

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях під час війни на Близькому Сході, а лише передаватимуть досвід, зокрема, у захисті від іранських дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з журналістами, інформує «Главком».

За словами глави держави, співпраця з країнами Перської затоки передбачає експертизу, навчання, спільне виробництво та інвестування.

«Усі ці напрямки будуть задіяні. Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни», – наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що українські військові працюватимуть у країнах Перської затоки як експерти у захисті, проводитимуть тренування та навчання.

«Ми проговорюємо всі ці питання», – сказав він, додавши, що поки не може поділитися подробицями.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою українських військових фахівців. Українська команда вже кілька тижнів працює в регіоні, допомагаючи партнерам у розбудові системи захисту від повітряних загроз.

Також повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Читайте також:

Теги: Іран військові Володимир Зеленський навчання президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На житловий район Palm Jumeirah у Дубаї впали уламки ракети, 28 лютого 2026
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
1 березня, 22:25
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
1 березня, 07:37
У 2019 році Моджтаба Хаменеї потрапив під санкції США
ЗМІ: Іран обрав нового верховного лідера
3 березня, 23:08
У Білому домі заявили, що навіть можливе передання Росією розвідданих Ірану не впливає на операцію США
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
7 березня, 00:56
Очільник України розповів, що дав нові доручення голові українського переговорної делегації
Президент про мирні перемовини: У дипломатії ніхто не розчарований
16 березня, 21:38
Глава держави призначив керівником комісії Кирила Буданова
Зеленський затвердив оновлений склад комісії у питаннях помилування
19 березня, 18:06
Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
23 березня, 02:57
Іран мобілізував понад мільйон людей для відбиття можливої наземної операції США
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
Вчора, 08:00
США заявили про значні втрати ракет Ірану після ударів
Третину арсеналу Ірану знищено? США оцінили втрати
Вчора, 16:08

Події в Україні

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua