Зеленський пояснив, чим займатимуться українські військові на Близькому Сході

Українські військові працюватимуть у країнах Перської затоки як експерти у захисті

Українські військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях під час війни на Близькому Сході, а лише передаватимуть досвід, зокрема, у захисті від іранських дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з журналістами, інформує «Главком».

За словами глави держави, співпраця з країнами Перської затоки передбачає експертизу, навчання, спільне виробництво та інвестування.

«Усі ці напрямки будуть задіяні. Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни», – наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що українські військові працюватимуть у країнах Перської затоки як експерти у захисті, проводитимуть тренування та навчання.

«Ми проговорюємо всі ці питання», – сказав він, додавши, що поки не може поділитися подробицями.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою українських військових фахівців. Українська команда вже кілька тижнів працює в регіоні, допомагаючи партнерам у розбудові системи захисту від повітряних загроз.

Також повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.