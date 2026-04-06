Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах

Соціальний проєкт
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах
Програму фінансує «Метінвест» у співпраці з ізраїльськими авторами проєкту «Хібукі-терапія», місцевими органами влади та громадськими організаціями
фото: metinvestholding.com

Метхолдинг Ахметова готує 120 фахівців з хібукі-терапії: унікальний проєкт для дітей охопить Запоріжжя, Кривий Ріг і Кам’янське

Група «Метінвест» розширює програму підготовки освітян і психологів із хібукі-терапії для допомоги дітям, які зазнали психологічних травм через війну. У 2026 році до проєкту, який вже діє у Запоріжжі, долучаться Кривий Ріг і Кам’янське. 

Хібукі-терапія це метод психологічної підтримки дітей через взаємодію з м’якою іграшкою у вигляді собаки. Назва походить від івритського слова «хібук», що означає «обійми». Завдяки довгим лапам із липучками дитина може міцно обіймати іграшку, що допомагає знизити рівень тривожності та відчути безпеку.

Метод був розроблений в Ізраїлі та адаптований для України після початку повномасштабної війни психотерапевткою Дафні Шарон-Максімов разом з українськими спеціалістами. Він застосовується для роботи з дітьми віком від 4 до 17 років, які мають симптоми стресу – тривожність, страхи, порушення сну, замкненість або агресію. За даними програми, після проходження курсу з 6–10 занять у 95% дітей симптоми травматизації зникають.

У межах проєкту у 2023 році «Метінвест» профінансував виготовлення 120 іграшок Хібукі для дітей із Покровська та Мирнограда. У 2024–2025 роках у Запоріжжі провели навчання для 75 фахівців, а курс терапії пройшли понад 225 дітей із родин військових, ветеранів, переселенців та інших вразливих категорій.

Цьогоріч програму масштабують: у трьох містах планується підготувати ще 120 вчителів, вихователів і психологів. Навчання у Запоріжжі стартує у квітні, у Кривому Розі – у травні, у Кам’янському – в жовтні.

Курс складається з дев’яти онлайн-занять тривалістю 2–2,5 години кожне, що відбуваються двічі на тиждень протягом місяця. Учасників відбирають на основі мотиваційних есе. Після завершення навчання фахівці отримують сертифікати та іграшку Хібукі для подальшої роботи, а також мають провести курс занять для дітей із вразливих груп.

Програму фінансує «Метінвест» у співпраці з ізраїльськими авторами проєкту «Хібукі-терапія», місцевими органами влади та громадськими організаціями. Зокрема, у Запоріжжі до реалізації долучені ГО «Запоріжжя. Платформа спільних дій» та департамент освіти міськради, у Кривому Розі – ГО «Криворізька фундація майбутнього», у Кам’янському – міський департамент освіти.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова також реалізує проект унікальної реабілітації ветеранів через плавання – «Вільні хвилі». У ній взяли участь вже понад 400 ветеранів і військових: вони безоплатно тренуються у басейнах Запоріжжя, Кривого Рогу та Кам’янського за спеціальною методикою олімпійського призера з плавання Дениса Силантьєва. Базовий курс – 16 занять, під час яких поєднуються фізична реабілітація та психологічна підтримка.

Читайте також:

Теги: навчання реабілітація діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах
«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua