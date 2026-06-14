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У Львові випускниця ліцею набрала 600 балів на НМТ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Львові випускниця ліцею набрала 600 балів на НМТ
Дівчина склала іспити із англійської мови, математики та історії України, отримавши по 200 балів за кожен предмет
фото: Ліцей 81 імені Петра Сагайдачного Львівської міської ради/Facebook

У ліцеї наголосили, що пишаються своєю випускницею та побажали їй подальших успіхів

Випускниця львівського ліцею № 81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак набрала максимальну кількість балів за трьома предметами національного мультипредметного тесту з чотирьох. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку закладу освіти у Facebook.

Дівчина склала іспити із англійської мови, математики та історії України, отримавши по 200 балів за кожен предмет.

«За цим успіхом стоять роки навчання, тисячі вивчених слів, десятки вирішених тестів, наполеглива праця, підтримка вчителів і рідних та велике бажання досягти своєї мети», – ідеться у повідомленні.

У ліцеї наголосили, що пишаються своєю випускницею та побажали їй подальших успіхів.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. 

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.

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Теги: навчання іспит Львів НМТ

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