Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В Україні набув чинності закон про академічну доброчесність

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
В Україні набув чинності закон про академічну доброчесність
Закон «Про академічну доброчесність» став першим в історії України окремим законом, який комплексно регулює питання академічної доброчесності в освіті та науці
фото з відкритих джерел

Документ передбачає академічну відповідальність із 14 років та позбавлення наукового ступеня за плагіат

З 31 липня в Україні набув чинності закон «Про академічну доброчесність», який поширюється практично на всю систему освіти і науки – від учнів шкіл і студентів до викладачів, науковців та керівників закладів освіти. Документ також уперше на рівні закону визначає правила використання штучного інтелекту в освітній і науковій діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу якості освіти України.

Закон визначає обов'язки керівників закладів освіти, педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків. Зокрема, керівники мають забезпечити функціонування внутрішньої системи академічної доброчесності, а педагоги – об'єктивно оцінювати результати навчання та реагувати на випадки порушень. Здобувачі освіти, своєю чергою, повинні самостійно виконувати навчальні завдання, належно посилатися на використані джерела та дотримуватися правил використання власних раніше створених робіт.

До академічної відповідальності можуть притягнути осіб, які на момент вчинення порушення досягли 14-річного віку. До порушень закон відносить академічний плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування, неправомірне використання результатів чужої праці та інші прояви недоброчесної академічної поведінки.

Використання матеріалів, створених за допомогою ШІ, не забороняється, однак автор повинен повідомити про їх використання та зазначити сервіс або методику генерування.

Закон передбачає різні види академічної відповідальності залежно від статусу учасника освітнього процесу. Для учнів і студентів це можуть бути повторне оцінювання, повторне виконання роботи або відрахування, а для педагогів і науковців – дисциплінарні стягнення, позбавлення наукового ступеня чи вченого звання, а також інші заходи, передбачені законодавством.

Крім того, встановлення академічного плагіату, фабрикації або фальсифікації у захищеній дисертації є підставою для скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії та видачу відповідного диплома.

Після набуття законом чинності його положення активно обговорюють у професійних освітянських спільнотах. У коментарях порушують питання, як нові вимоги вплинуть на роботу викладачів і закладів освіти, зокрема чи не призведе закон до збільшення бюрократичного навантаження та появи додаткової звітності.

Коментарі користувачів у Facebook-спільноті «Новини вищої освіти» щодо закону «Про академічну доброчесність»
Коментарі користувачів у Facebook-спільноті «Новини вищої освіти» щодо закону «Про академічну доброчесність»
Джерело: Скриншот із Facebook-спільноти «Новини вищої освіти»

Дискусію викликали положення про використання ШІ. Освітяни та науковці цікавляться, як саме визначатиметься факт використання ШІ та якими інструментами це можна буде підтвердити. Частина коментаторів також висловлює побоювання, що нові вимоги можуть збільшити бюрократичне навантаження на викладачів і заклади освіти.

Скриншот обговорення закону «Про академічну доброчесність» у Facebook-спільноті «Новини вищої освіти»
Скриншот обговорення закону «Про академічну доброчесність» у Facebook-спільноті «Новини вищої освіти»
Джерело: скриншот із Facebook-спільноти «Новини вищої освіти».

Нагадуємо, Закон України «Про академічну доброчесність» Верховна Рада ухвалила 18 грудня 2025 року. Він набув чинності після опублікування, а вводиться в дію з 31 липня 2026 року.

Документ уперше комплексно визначає правила академічної доброчесності для учасників освітнього та наукового процесу. Раніше питання академічної доброчесності регулювалися насамперед статтею 42 Закону України «Про освіту».

Читайте також:

Теги: наука освітня реформа освіта правила навчання закон Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клієнту банку зможе допомогти супроводжувальна або довірена особа під час підтвердження особи
НБУ спростив ідентифікацію після скандалу з ветераном без кінцівок
16 липня, 22:40
Окремо спростили вимоги для невеликих закладів – ясел і дитсадків до 40 дітей та спеціальних дитсадків до 24 дітей
Уряд затвердив нові правила будівництва дитячих садків
18 липня, 07:25
Престижний технічний університет зафіксував різке зростання попиту
Провідний технічний виш Польщі назвав популярні у 2026 році спеціальності
22 липня, 12:21
Пропозиції на контракт під час другої хвилі заклади освіти надсилатимуть після 14 серпня
Вступна кампанія-2026: абітурієнтів чекає друга хвиля зарахування
24 липня, 05:45
Втрачений наклад є лише частиною загального замовлення підручників
Через удар Росії школам затримають доставку понад 410 тисяч підручників
24 липня, 11:29
Майже 8 млрд грн із державного бюджету у першому півріччі спрямували на розвиток науки
Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування
Вчора, 16:11

Наука та освіта

В Україні набув чинності закон про академічну доброчесність
В Україні набув чинності закон про академічну доброчесність
Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на модернізацію освіти: на що підуть кошти
Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на модернізацію освіти: на що підуть кошти
Вчителі можуть втратити відстрочку: що відомо про перевірку у серпні
Вчителі можуть втратити відстрочку: що відомо про перевірку у серпні
Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування
Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування
Скільки школярів примушують ШІ робити домашнє завдання: результати дослідження
Скільки школярів примушують ШІ робити домашнє завдання: результати дослідження
Вступ до фахових коледжів: розпочалося оприлюднення рейтингових списків
Вступ до фахових коледжів: розпочалося оприлюднення рейтингових списків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua