Закон «Про академічну доброчесність» став першим в історії України окремим законом, який комплексно регулює питання академічної доброчесності в освіті та науці

Документ передбачає академічну відповідальність із 14 років та позбавлення наукового ступеня за плагіат

З 31 липня в Україні набув чинності закон «Про академічну доброчесність», який поширюється практично на всю систему освіти і науки – від учнів шкіл і студентів до викладачів, науковців та керівників закладів освіти. Документ також уперше на рівні закону визначає правила використання штучного інтелекту в освітній і науковій діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу якості освіти України.

Закон визначає обов'язки керівників закладів освіти, педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків. Зокрема, керівники мають забезпечити функціонування внутрішньої системи академічної доброчесності, а педагоги – об'єктивно оцінювати результати навчання та реагувати на випадки порушень. Здобувачі освіти, своєю чергою, повинні самостійно виконувати навчальні завдання, належно посилатися на використані джерела та дотримуватися правил використання власних раніше створених робіт.

До академічної відповідальності можуть притягнути осіб, які на момент вчинення порушення досягли 14-річного віку. До порушень закон відносить академічний плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування, неправомірне використання результатів чужої праці та інші прояви недоброчесної академічної поведінки.

Використання матеріалів, створених за допомогою ШІ, не забороняється, однак автор повинен повідомити про їх використання та зазначити сервіс або методику генерування.

Закон передбачає різні види академічної відповідальності залежно від статусу учасника освітнього процесу. Для учнів і студентів це можуть бути повторне оцінювання, повторне виконання роботи або відрахування, а для педагогів і науковців – дисциплінарні стягнення, позбавлення наукового ступеня чи вченого звання, а також інші заходи, передбачені законодавством.

Крім того, встановлення академічного плагіату, фабрикації або фальсифікації у захищеній дисертації є підставою для скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії та видачу відповідного диплома.

Після набуття законом чинності його положення активно обговорюють у професійних освітянських спільнотах. У коментарях порушують питання, як нові вимоги вплинуть на роботу викладачів і закладів освіти, зокрема чи не призведе закон до збільшення бюрократичного навантаження та появи додаткової звітності.

Коментарі користувачів у Facebook-спільноті «Новини вищої освіти» щодо закону «Про академічну доброчесність» Джерело: Скриншот із Facebook-спільноти «Новини вищої освіти»

Дискусію викликали положення про використання ШІ. Освітяни та науковці цікавляться, як саме визначатиметься факт використання ШІ та якими інструментами це можна буде підтвердити. Частина коментаторів також висловлює побоювання, що нові вимоги можуть збільшити бюрократичне навантаження на викладачів і заклади освіти.

Скриншот обговорення закону «Про академічну доброчесність» у Facebook-спільноті «Новини вищої освіти» Джерело: скриншот із Facebook-спільноти «Новини вищої освіти».

Нагадуємо, Закон України «Про академічну доброчесність» Верховна Рада ухвалила 18 грудня 2025 року. Він набув чинності після опублікування, а вводиться в дію з 31 липня 2026 року.

Документ уперше комплексно визначає правила академічної доброчесності для учасників освітнього та наукового процесу. Раніше питання академічної доброчесності регулювалися насамперед статтею 42 Закону України «Про освіту».