Вступна кампанія-2026: абітурієнтів чекає друга хвиля зарахування

Пропозиції на контракт під час другої хвилі заклади освіти надсилатимуть після 14 серпня

Вакантні контрактні місця розподілять після 13 серпня

До 6 серпня вступники на бакалаврат і медичну магістратуру отримають результати розгляду своїх заяв – відповідно до найвищого пріоритету серед усіх поданих. Утім, якщо рекомендації не буде, шанси на вступ ще залишаються: попереду друга хвиля зарахування на контракт, а восени окремі заклади можуть відкрити додатковий набір. Про це розповів сайт Education.ua, пише «Главком».

Що таке друга хвиля і хто може в ній участь

У 2026 році автоматичний розподіл місць одночасно охоплює і бюджетну, і контрактну форми навчання. Кожен вступник отримує лише одну рекомендацію – за заявою з найвищим пріоритетом, навіть якщо конкурсного бала вистачило б одразу для кількох закладів.

Основний етап зарахування триватиме до 13 серпня, після чого у вишах можуть залишитися вакантні контрактні місця – тоді університети матимуть право запропонувати їх іншим абітурієнтам.

На участь у другій хвилі можуть розраховувати ті, хто:

не отримав рекомендації до зарахування до 6 серпня;

отримав рекомендацію, але не виконав вимог для вступу – не підтвердив місце або не подав документи;

уже навчається в університеті, але планує паралельно здобувати ще одну вищу освіту.

Щоб заява брала участь у другій хвилі, вона має лишатися активною – у електронному кабінеті її статус повинен бути «допущено до конкурсу». Якщо вступника вже зарахували до одного із закладів, інші подані заяви автоматично деактивуються; отримати пропозицію від іншого університету можна, лише повторно активувавши потрібну заяву самостійно або звернувшись до приймальної комісії.

Під час другої хвилі пріоритетність заяв більше не враховують – заклади формують списки рекомендованих за конкурсним балом і кількістю вільних місць, тож вступник може одночасно отримати кілька контрактних пропозицій від різних університетів. Зарахування в межах другої хвилі має завершитися до 30 серпня, хоча конкретні терміни подання документів кожен виш визначає самостійно.

Чи можна отримати державний грант

Право на грант залежить від рішень, ухвалених вступником ще на основному етапі кампанії. Грант не надаватимуть тим, хто відмовився від бюджетної рекомендації. Натомість претендувати на нього можуть ті, хто відмовився від контрактного місця за пріоритетною заявою, а згодом вступив на контракт до іншого закладу.

Умови надання грантів для кампанії-2026 ще не затвердили. Торік для його отримання потрібно було набрати щонайменше 150 балів із двох предметів НМТ, а для спеціальностей із державною підтримкою – від 140 балів.

Як це працює у фахових коледжах

У коледжах рейтингові списки можуть оновлюватися після підтвердження бюджетних місць – якщо частина вступників відмовляється від навчання, звільнені місця пропонують наступним за рейтингом. Оновлені рекомендації отримають: вступники після 9 класу – до 4 серпня, після 11 класу – до 17 серпня.

Додатковий набір восени

Після завершення основної кампанії окремі виші й коледжі можуть оголосити додатковий набір – але лише за наявності вільних місць, тож це не обов'язкова процедура. Вступ у такому разі можливий лише на контракт, зарахування має завершитися до 15 жовтня, а вступник повинен мати невикористані заяви. Якщо під час основної кампанії було витрачено всі 10 доступних заяв, подати нову на додатковий набір уже не вийде – тож тим, хто не впевнений у результатах, варто залишити одну-дві заяви про запас.

Нагадаємо, «Главком» уже публікував повний перелік мінімальних конкурсних балів для вступу на бюджет у 2026 році – 130 балів для більшості спеціальностей, 140 – для фармації та 150 – для медицини, права, міжнародних відносин і публічного управління.