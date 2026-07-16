НБУ спростив ідентифікацію після скандалу з ветераном без кінцівок

Банкам дозволили залучати сторонню допомогу під час фотоідентифікації клієнтів

Національний банк України оновив правила ідентифікації клієнтів банків: люди, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи, матимуть більше можливостей отримати банківські послуги. Про це повідомляє пресслужба регулятора, пише «Главком».

Що зміниться

Раніше в деяких випадках банк вимагав, щоб людина власноруч виконала всі етапи підтвердження особи – наприклад, самостійно тримала документ або картку під час фотофіксації. Тепер під час процедури клієнту можуть допомагати інші люди: документ для перевірки особи може показати супроводжувальна або довірена особа, якщо клієнт фізично не може зробити це самостійно, а працівник банку отримав право допомогти клієнту пред'явити необхідні документи.

Ще одна зміна стосується підтвердження згоди на фотофіксацію. Якщо людина не може поставити власноручний або електронний підпис, вона зможе підтвердити згоду за допомогою аудіо- чи відеозапису. Нові правила поширюються на людей з інвалідністю, маломобільних громадян та інших клієнтів, яким складно пройти стандартну процедуру самостійно.

Причина рішення

Зміни запровадили після резонансної історії ветерана війни Руслана Книша, який через втрату всіх кінцівок не зміг пройти стандартну фотоідентифікацію у відділенні ПриватБанку для отримання картки для державних виплат. За правилами клієнт мав самостійно тримати картку біля обличчя, а працівники банку не дозволили скористатися допомогою іншої людини.

Голова Національного банку Андрій Пишний публічно вибачився перед ветераном і заявив, що правила потрібно переглянути. «Ми маємо зробити так, щоб люди, які захищали країну і отримали важкі травми, не стикалися з додатковими перешкодами під час отримання звичайних послуг», – заявляв Пишний.

Коли запрацюють нові правила

Відповідні зміни затвердили постановою правління НБУ №81 від 15 липня 2026 року. Вона набуває чинності у п'ятницю, 17 липня. У регуляторі пояснили, що оновлення пов'язане з розвитком фінансової інклюзії – створенням рівного доступу до банківських послуг для всіх громадян, і наголосили, що банки мають враховувати реальні можливості клієнтів і не створювати додаткових бар'єрів для людей, які через стан здоров'я чи травми не можуть виконати звичайні процедури.

Нагадаємо, голова Нацбанку особисто передав картку Руслану Книшу в лікарні одразу тоді ж – ПриватБанк також публічно вибачився перед ветераном.

До слова, Руслан Книш розповідав Главкому про своє життя і плани вже після скандалу з банком.