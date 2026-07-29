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Скільки школярів примушують ШІ робити домашнє завдання: результати дослідження

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Скільки школярів примушують ШІ робити домашнє завдання: результати дослідження
Майже половина школярів використовує ШІ для домашніх завдань
фото: ranok-portal.com.ua

Опитування понад 450 учнів показало, що штучний інтелект уже став звичною частиною навчання

Штучний інтелект уже став звичним інструментом для українських школярів. Майже половина опитаних учнів використовує його під час виконання домашніх завдань, а найбільш популярним застосуванням залишається пояснення складних тем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження Освітньої фундації «МрійДій».

Попри активне впровадження ШІ, питання етики, академічної доброчесності та шкільних правил залишаються недостатньо врегульованими
Попри активне впровадження ШІ, питання етики, академічної доброчесності та шкільних правил залишаються недостатньо врегульованими
фото:

У межах дослідження опитано понад 450 учнів 5-11 класів із понад десяти областей України. За його результатами, 96,9% школярів уже користуються штучним інтелектом для навчання, а 80,7% роблять це щонайменше кілька разів на тиждень. При цьому 15,1% використовують такі сервіси практично щодня.

Дослідження охопило 450 учнів із понад 10 регіонів України, щоб з'ясувати їхній досвід використання ШІ в навчанні
Дослідження охопило 450 учнів із понад 10 регіонів України, щоб з'ясувати їхній досвід використання ШІ в навчанні
фото: «МрійДій»
ШІ вже став невід'ємною частиною навчального процесу та регулярно використовується більшістю учнів
ШІ вже став невід'ємною частиною навчального процесу та регулярно використовується більшістю учнів
фото: «МрійДій»

Найчастіше школярі звертаються до ШІ для вивчення складних тем – так відповіли 46,8% респондентів. Ще 45,5% використовують його для пошуку інформації, а 42,4% – під час виконання домашніх завдань. Крім того, 31,7% опитаних застосовують штучний інтелект для перекладу текстів.

Учні наголошують на потребі зрозумілих, прозорих і спільно розроблених правил використання ШІ в школі
Учні наголошують на потребі зрозумілих, прозорих і спільно розроблених правил використання ШІ в школі
фото: «МрійДій»

Водночас дослідження виявило й проблемні моменти. Лише 15,1% школярів стабільно повідомляють учителям про використання ШІ під час виконання навчальних завдань, тоді як 32,4% не роблять цього ніколи. Ще 24,4% зізналися, що хоча б раз видавали текст, створений штучним інтелектом, за власну роботу.

За даними Освітньої фундації «МрійДій», результати дослідження використають під час розробки практичної моделі впровадження правил використання штучного інтелекту в українських школах.

Нагадаємо, що Мінцифри провело перше засідання робочої групи з правового регулювання штучного інтелекту – до кінця 2026 року відомство планує ухвалити закон про ШІ, який синхронізує українське законодавство з правилами ЄС. Водночас стало відомо, що українська мовна модель «Сяйво», яку Мінцифри розробляє спільно з «Київстаром», вийшла на закрите бета-тестування.

До слова, уряд Норвегії запровадив нові обмеження на використання генеративного штучного інтелекту в школах. Нові правила почнуть діяти вже з початком наступного навчального року наприкінці серпня.

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Теги: Україна школа штучний інтелект

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