Вступ до фахових коледжів: розпочалося оприлюднення рейтингових списків

Рішення про надання рекомендації до зарахування відображається в ЄДЕБО

Вступникам, яких рекомендували до зарахування, надсилають повідомлення

З 29 липня розпочалося оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих для зарахування до фахових коледжів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Детальні дати:

Якщо ви вступали на основі 9 класів – дізнавайтеся про зарахування в період з 29 до 31 липня.

Якщо ви вступали на основі 11 класів або інших раніше здобутих освітніх рівнів – списки будуть оприлюднені з 8 до 17 серпня.

«Рішення про надання рекомендації до зарахування відображається в ЄДЕБО. Вступникам, яких рекомендували до зарахування, надсилають повідомлення. Також вони можуть ознайомитися зі списком у конкретному коледжі, куди вступають», – наголошується у повідомленні.

Зокрема, Міносвіти наголошує, що якщо вступник отримав повідомлення в електронному кабінеті про рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, наступний крок – підтвердження вибору одного місця навчання. Це можна зробити в електронному кабінеті або особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Потрібно виконати вимоги до зарахування у відведені терміни:

для вступників на основі БСО (9 клас) – до 12:00 4 серпня;

для вступників на основі ПЗСО (11 клас), диплома КР та ін. – до 18:00 14 серпня.

«Якщо не підтвердити вибір до вказаних дат, вступника не зможуть зарахувати за відповідною конкурсною пропозицією», – пояснило Міністерство освіти і науки.

Нагадаємо, подання заяв на вступ до вишів стартувало вже 19 липня і триватиме до 18:00 1 серпня. Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові роз'яснення для цьогорічних абітурієнтів, які допоможуть уникнути фатальних помилок при виборі пріоритетів та розподілі заяв.

Як повідомлялося, Україна вперше сформувала державне замовлення на підготовку фахівців не лише на основі побажань вишів, а й на прогнозі реальних потреб економіки на 10 років наперед.