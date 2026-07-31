Уряд виділив понад 1,6 млрд грн на модернізацію освіти: на що підуть кошти

Прем'єр уточнив, що ці кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН

Кабінет Міністрів спрямував понад 860 млн грн на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами глави уряду, фінансування охопить понад 100 проєктів у регіонах. Кошти спрямують на створення нових майстерень і лабораторій, оновлення обладнання, підвищення енергоефективності, безпеки та забезпечення безбар'єрності.

Крім того, уряд завершив розподіл майже 700 млн грн субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. «Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів: закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM», – зазначив Корецький.

Також Кабмін передбачив 83,6 млн грн для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у восьми прифронтових областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Прем'єр уточнив, що ці кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Загалом у 2026 році на харчування школярів передбачено 14,4 млрд грн. «Важливі напрацювання, які започаткував попередній уряд, – і ми їх продовжуємо та посилюємо», – наголосив Корецький.

До слова, у першому півріччі 2026 року на освіту і науку з державного бюджету спрямували майже 272,9 млрд грн. Найбільшу частину коштів використали на оплату праці педагогів, фінансування вищої освіти, наукових досліджень і розвиток освітньої інфраструктури.