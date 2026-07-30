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Вчителі можуть втратити відстрочку: що відомо про перевірку у серпні

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Вчителі можуть втратити відстрочку: що відомо про перевірку у серпні
Педагоги мають перевірити актуальність даних в АІКОМ, щоб не втратити відстрочку від мобілізації
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони у серпні перевірить повноту даних про педагогічних працівників

Педагогам рекомендують перевірити, чи продовжено їм відстрочку від мобілізації в застосунку «Резерв+». Водночас у серпні Міністерство оборони розпочне другий етап перевірки даних в електронній системі управління освітою АІКОМ, і якщо необхідну інформацію про працівника не оновлять до вересня, відстрочку можуть скасувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис сторінки технічної підтримки АІКОМ-2.

У технічній підтримці АІКОМ-2 повідомили, що інформацію про працівників, яким необхідно продовжити відстрочку, вже передали до Міністерства оборони. Тому 29–30 липня в застосунку «Резерв+» у користувачів має оновитися термін дії відстрочки.

У повідомленні також зазначається, що зараз Міноборони продовжує відстрочки за результатами першого етапу перевірки. Підставою є наявність підписаного директором закладу загальної середньої освіти процесу «Підтвердження умов відстрочки педагогічного працівника».

У серпні Міністерство оборони розпочне другий етап перевірки.

Під час перевірки з'ясовуватимуть, чи внесені до системи всі необхідні відомості про працівника: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), дата народження, посада, основне місце роботи, педагогічне навантаження, а також дані про заклад освіти та платника заробітної плати.

Після цього можна залишити список обов'язкових даних і навести ключову цитату без змін:

«Якщо до вересня необхідні дані про працівника не будуть заповнені з допомогою процесу «Оновлення інформації про працівника», то надану відстрочку можуть скасувати, навіть якщо зараз її вже продовжено і світиться новий термін», – наголосили фахівці АІКОМ-2.

Якщо станом на 31 липня відстрочку не буде продовжено, педагогам рекомендують звернутися до ЦНАП або ТЦК з документами, щоб з'ясувати причину та продовжити відстрочку.

Нагадаємо, відповідно до законодавства, право на відстрочку від мобілізації мають педагогічні працівники закладів освіти, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, а також наукових установ і організацій, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Окрім цього, відстрочка може надаватися й на інших підставах, визначених законом, зокрема за станом здоров'я чи сімейними обставинами.

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Теги: вчитель освіта мобілізація

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