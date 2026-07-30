Куди пішли кошти на освіту: Мінфін розкрив деталі фінансування

Майже 8 млрд грн із державного бюджету у першому півріччі спрямували на розвиток науки

Найбільше фінансування отримали зарплати освітян, вища освіта, наукові дослідження та облаштування укриттів у школах

У першому півріччі 2026 року на освіту і науку з державного бюджету спрямували майже 272,9 млрд грн. Найбільшу частину коштів використали на оплату праці педагогів, фінансування вищої освіти, наукових досліджень і розвиток освітньої інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів України.

За даними Мінфіну, 82,3 млрд грн спрямували на виплату підвищеної на 30% заробітної плати працівникам освіти, ще 10,4 млрд грн – на доплати вчителям за особливі умови роботи.

На здобуття вищої освіти, зокрема навчання за державним замовленням і грантові програми, виділили 12,3 млрд грн. Ще 5,9 млрд грн спрямували на забезпечення безоплатним харчуванням 1,5 млн учнів.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Також 4,1 млрд грн передбачили на облаштування укриттів у 131 закладі освіти, 1,8 млрд грн – на реалізацію реформи Нової української школи, 1,3 млрд грн – на закупівлю близько 500 шкільних автобусів, 800 млн грн – на видання та придбання підручників.

Окрім цього, 600 млн грн виділили на модернізацію навчально-практичних майстерень і лабораторій у закладах професійної освіти та коледжах, 500 млн грн – на створення й оновлення шкільних харчоблоків, а 300 млн грн – на підтримку осіб з особливими освітніми потребами.

На розвиток науки за загальним фондом держбюджету в першому півріччі спрямували майже 8 млрд грн. Із них понад 4 млрд грн отримала Національна академія наук України та національні галузеві академії наук на проведення пріоритетних досліджень.

Інфографіка Міністерства фінансів України

Ще 1,9 млрд грн виділили на підтримку наукових досліджень і розробок у закладах вищої освіти, 886 млн грн – на модернізацію дослідницької інфраструктури, 485 млн грн – на грантову підтримку науковців через Національний фонд досліджень, а 314 млн грн – на забезпечення роботи української антарктичної станції «Академік Вернадський».

У Міністерстві фінансів наголосили, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити своєчасне та ефективне використання виділених коштів, зокрема на закупівлю шкільних автобусів, модернізацію майстерень, ремонт їдалень та облаштування укриттів.