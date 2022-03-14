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    Наука та освіта

    У деяких областях України відновилося навчання

    Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні - У деяких областях України відновилося навчання
    Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні
    фото з відкритих джернел

    У чотирьох областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинено

    Сьогодні у більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Телеграмі.

    За інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією.

    У восьми областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжено канікули. У чотирьох областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинено.

    Як нагадав Шкарлет, для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, та вона є постійно доступною. Платформа є доступною за межами України і її використовують у понад 120 країнах світу. Тому діти з України, які тимчасово евакуйовані, можуть користуватися нею і продовжувати навчання відповідно до українських освітніх програм.

    Крім того, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.

    Теги: міністр Міністерство освіти і науки школа навчання Сергій Шкарлет #stoprussia
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    У деяких областях України відновилося навчання