Вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня: що нового



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Вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня

Вступники зможуть подати до п'яти заяв на бюджет у період з 13 по 22 серпня

Вступна кампанія до закладів вищої освіти в Україні розпочнеться о 10 годині 1 серпня, і вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджет у період з 13 по 22 серпня.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

«Вступна кампанія до закладів вищої освіти розпочнеться 1 серпня. 1 серпня о 10 годині ранку буде відкрита можливість реєстрації електронних кабінетів. Вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджет у період з 13 по 22 серпня. Кількість заяв на контрактну форму навчання є необмеженою», — сказав Вітренко.

Серед новацій він назвав можливість подачі електронних заяв вступниками пільгових категорій, які мають хоча б 1 сертифікат ЗНО 2017-220 років.

Для цього їм потрібно звернутися до одного з закладів вищої або передвищої фахової освіти і надати підтверджуючий пільги документ, документ, що посвідчує особу та документ про освіту для внесення в окремий реєстр осіб зі спеціальними умовами вступу.

Друга новація: вступники, що мають право складати вступні іспити замість ЗНО, а також ті, що складають творчі конкурси на певні спеціальності, для участі в конкурсі на бюджетні місця, починаючи з 24 липня мають зареєструватися в закладі вищої освіти для складання таких іспитів та творчих конкурсів. Скласти такі іспити та творчі конкурси необхідно з 1 по 12 серпня.

Урядовець додав, що в 2020 році освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» будуть створені у всіх закладах вищої освіти не тільки підпорядкування МОН, а й підпорядкування МОЗ, Мінкульту та трьох закладів вищої освіти МВС.

Також в межах окремої квоти в конкурсному відборі будуть брати учатсь не лише вступники Автономної республіки Крим та міста Севастопіль, а й вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та лінії зіткнення.

Подання документів на зарахування на освітній ступінь бакалавра за кошти державного бюджету відбувається в два етапи: основний до 20 серпня, другий етап - зарахування на контракт — до 23 жовтня.

В освітніх центрах вступники з тимчасово окупованих територій та Криму мають можливість подати до 5 заяв в одному освітньому центрі.

Нагадаємо, що очільник Міносвіти назвав найпопулярніші предмети ЗНО. За словами т.в.о. міністра, значна кількість учасників ЗНО обрали також географію (130 тис зареєстрованих), англійську мову (117 780), біологію (113 944).

Джерело: Укрінформ