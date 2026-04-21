Україна завершила ремонт «Дружби»: деталі від президента

Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Нафтопровід може відновити функціонування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив: «Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах. Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити. Дякую всім, хто допомагає!».

Також Зеленський додав, цього тижня готується зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну».

Зокрема, президент зробив заяву про постачання в Україну необхідних обсягів пального. За його словами, на квітень і травень обсяги забезпечені.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі. 

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про готовність зняти вето з виділення Україні кредиту від ЄС у розмірі €90 млрд. Головною умовою Будапешта було відновлення транзиту нафти територією України через трубопровід «Дружба».

До слова, переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, Євросоюзу та нафтопроводу «Дружба», заявивши, що не погодиться на жодний тиск у цих питаннях. Під час публічного виступу він також звернувся до президента України Володимира Зеленського.

