Зеленський привітав освітян напередодні Дня вчителя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський привітав освітян напередодні Дня вчителя
Глава держави вручив переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім наставникам сертифікати на отримання премії президента
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент відзначив працівників освіти орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю

Напередодні Дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський зустрівся з учителями, викладачами, студентами та школярами, а також відзначив освітян державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зустріч відбулася в Маріупольському державному університеті, який у 2022 році було релоковано до Києва. Президент обговорив з молоддю та освітянами те, яких фахівців зараз найбільше потребує країна, необхідність популяризації природничих наук і технічних спеціальностей, а також повернення додому українців, які були змушені залишити свій дім через російську агресію.

Зеленський привітав освітян напередодні Дня вчителя фото 1
Зустріч відбулася в Маріупольському державному університеті
Зустріч відбулася в Маріупольському державному університеті
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський наголосив, що навіть під час війни Україна є передовою технологічною країною. Буде великий попит на експортно-імпортну співпрацю з нашою державою в оборонній і технологічній сферах. Крім того, очікуються великі інвестиції в ці галузі, які потребуватимуть фахівців із відповідною освітою.

Президент відзначив працівників освіти орденами «За заслуги» І–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю, а також присвоїв почесні звання «Заслужений вчитель України». Крім того, Володимир Зеленський вручив переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім наставникам сертифікати на отримання премії президента. Цього року українські школярі здобули 27 нагород: чотири золоті, 12 срібних та 11 бронзових медалей.

Зеленський привітав освітян напередодні Дня вчителя фото 2
Президент обговорив з молоддю та освітянами те, яких фахівців зараз найбільше потребує країна
Президент обговорив з молоддю та освітянами те, яких фахівців зараз найбільше потребує країна
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, у неділю, 5 жовтня, українці святкують День працівників освіти, або День вчителя. В цей день слід віддати шану всім тим, хто в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої країни продовжує ділитися своїми знаннями та невтомно працює заради освіченості української нації.

В Україну свято прийшло ще з СРСР, де його вперше відзначили ще 1965 року. Після проголошення незалежності України святкування було встановлено указом президента Леоніда Кучми у 1994 році.

Оскільки День вчителя щороку припадає на першу неділю жовтня, у школах його зазвичай святкують у п’ятницю. Одним із видів вшанування освітян є так званий «День самоврядування», коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість вчителям відпочити. У багатьох школах цей день є скороченим. Також пропонуємо привітати вчителів листівками й побажаннями у прозі та віршах.

свята Володимир Зеленський вчитель

Зеленський привітав освітян напередодні Дня вчителя
Зеленський привітав освітян напередодні Дня вчителя
Українські діти можуть отримати безкоштовно книжки з «Пакунком школяра». Як це працює
Українські діти можуть отримати безкоштовно книжки з «Пакунком школяра». Як це працює
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити
ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити
У Метінвест Політехніці почався четвертий навчальний рік: виш обрали 26 ветеранів
У Метінвест Політехніці почався четвертий навчальний рік: виш обрали 26 ветеранів
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини

