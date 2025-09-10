Яке релігійне свято відзначається 11 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 11 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобної Теодори Олександрійської

11 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобної Теодори Олександрійської. Це свято присвячене її історії глибокого покаяння та вибачення.

релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 вересня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобної Теодори Олександрійської

11 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобної Теодори Олександрійської, яка жила у V столітті. Згідно з переказами, Теодора, щоб спокутувати свій гріх, залишила дім, переодягнулась у чоловічий одяг та, назвавшись Теодором, вступила до чоловічого монастиря. Протягом багатьох років вона вела суворе аскетичне життя, несучи покарання за свій вчинок. Її історія є прикладом глибокого покаяння та символізує силу духу у боротьбі з гріховними спокусами.

Молитви дня

О, преподобна мати Теодора! Ти, що мужньо покаялась у гріхах своїх і провела життя у подвигах та молитвах. Благаємо тебе, моли Бога за нас, грішних, що зневірилися та знемогли у боротьбі з пристрастями. Подай нам силу духу, щоб ми, дивлячись на твій приклад, змогли щиро розкаятися і отримати прощення від Господа нашого. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: