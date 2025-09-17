Зеленський наступного тижня полетить у США

Під час візиту до Нью-Йорка плануються двосторонні переговори з главами іноземних держав та урядів

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує «РБК-Україна».

«З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегмента високого рівня п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи, це дуже символічно, тому що з поверненням Криму до України буде не тільки відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН, така наша позиція», – каже він.

Тихий наголосив, що саме тому проведення в штаб-квартирі ООН саміту Кримської платформи є абсолютно логічним. Також речник МЗС розповів, що заплановано понад 20 двосторонніх переговорів, на полях високого сегмента буде низка заходів за участі і керівництва України, і МЗС. Такі заходи будуть націлені на консолідацію міжнародної підтримки, привернення уваги до наслідків російської агресії, просування іміджу України.

За словами посадовця, окремо увагу інших країн акцентують на питанні викрадення українських дітей росіянами. Ще один акцент буде на відповідальності РФ за злочини, які вона вчинила ще з 2014 року. «Окрема програма буде, звичайно, і в першої леді України. Буде дуже насичений тиждень, ми до нього активно готуємося», – додав він.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України.

У Трампа запитали, що він скаже Зеленському, якщо зустрінеться з ним у Нью-Йорку, де з 22 до 30 вересня відбудеться тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН. «Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії», – каже він.

До слова, під час візиту до Єрусалиму державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри міжнародні зусилля, Росія та Україна не досягли угоди щодо припинення бойових дій та визнав, що саме з російської сторони не надійшла згода.