Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський наступного тижня полетить у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський наступного тижня полетить у США
Українська делегація на чолі із Зеленським наступного тижня відвідає Генасамблею ООН
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під час візиту до Нью-Йорка плануються двосторонні переговори з главами іноземних держав та урядів

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує «РБК-Україна».

«З новинок, таких особливостей цього року, це проведення під час сегмента високого рівня п'ятого саміту міжнародної Кримської платформи, це дуже символічно, тому що з поверненням Криму до України буде не тільки відновлена територіальна цілісність, буде відновлена повага до статуту ООН, така наша позиція», – каже він.

Тихий наголосив, що саме тому проведення в штаб-квартирі ООН саміту Кримської платформи є абсолютно логічним. Також речник МЗС розповів, що заплановано понад 20 двосторонніх переговорів, на полях високого сегмента буде низка заходів за участі і керівництва України, і МЗС. Такі заходи будуть націлені на консолідацію міжнародної підтримки, привернення уваги до наслідків російської агресії, просування іміджу України.

За словами посадовця, окремо увагу інших країн акцентують на питанні викрадення українських дітей росіянами. Ще один акцент буде на відповідальності РФ за злочини, які вона вчинила ще з 2014 року. «Окрема програма буде, звичайно, і в першої леді України. Буде дуже насичений тиждень, ми до нього активно готуємося», – додав він.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України.

У Трампа запитали, що він скаже Зеленському, якщо зустрінеться з ним у Нью-Йорку, де з 22 до 30 вересня відбудеться тиждень високого рівня 80-ї сесії Генасамблеї ООН. «Йому доведеться починати діяти й укласти угоду. Йому доведеться укласти угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії», – каже він.

До слова, під час візиту до Єрусалиму державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри міжнародні зусилля, Росія та Україна не досягли угоди щодо припинення бойових дій та визнав, що саме з російської сторони не надійшла згода.

Читайте також:

Теги: ООН Володимир Зеленський США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Фіцо обговорювали зустріч з Зеленським
Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
6 вересня, 23:59
Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад
Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради на Закарпатті
5 вересня, 12:28
Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня
Фіцо під час розмови з Путіним порівняв Євросоюз із «жабою» (відео)
2 вересня, 13:11
30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
30 серпня, 12:15
Росія вимагає скасування законів, які заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву, заявив Лавров
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
24 серпня, 15:47
Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни
Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни
21 серпня, 20:18
Мінськ може прийняти зустріч, але не хоче
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
19 серпня, 21:47
Європейські політики ведуть перемовини із Зеленським та Трампом
Зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами: повне відео
18 серпня, 22:04
Паліса йшов до Білого дому зі згорнутим аркушем паперу, ймовірно, картами
Українська делегація прибула до Білого дому
18 серпня, 19:58

Новини

Зеленський наступного тижня полетить у США
Сьогодні, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua