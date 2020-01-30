Зеленський оголосив в Україні рік математики



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Президент доручив уряду розробити і затвердити комплекс заходів, щоб українці здобули більше математичних знань

Президент Володимир Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік роком математики і доручив Кабінету Міністрів забезпечити створення у школах математичних гуртків, а також індивідуальних програм для учнів, які потребують додаткової підтримки.

Про це йдеться в указі №31 від 30 січня.

«Оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні. Кабінетові міністрів України забезпечити розробку і затвердити комплекс заходів щодо проведення у 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні», - йдеться у документі.

Зазначається, що такий комплекс заходів повинен передбачати підвищення якості підручників і навчальних посібників з математики, а також вивчення і впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники математичної компетентності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA.

Також план має передбачати розробку електронних навчальних ресурсів; застосування математичних інструментів для вирішення ігрових і стратегічних завдань різного рівня складності; проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих на рішення математичних задач з пошуком нестандартних підходів.

Окрім того, має бути передбачено створення у закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в освоєнні предмету; розширення можливостей для розвитку математичної компетентності учнів, у тому числі через мережу математичних гуртків у закладах загальної середньої освіти, установах додаткової освіти, і проведення літніх математичних шкіл для учнів і вчителів; забезпечення належної організації введення з 2021 року обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Указ президента набуває чинності з дня його опублікування.