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    Суспільство

    Данілов пояснив, від чого залежить закінчення бойових дій

    Для досягнення успіхів на фронті партнери України мають швидко поставляти зброю, запевняє Данілов - Данілов пояснив, від чого залежить закінчення бойових дій
    Для досягнення успіхів на фронті партнери України мають швидко поставляти зброю, запевняє Данілов
    фото:pivdenukraine.com.ua

    На сьогодні все залежить від дій ЗСУ

    Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав головні чинники для завершення війни в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю «24 канал».

    За словами Данілова, точно прогнозувати, коли закінчиться війна – складно.

    «Точно прогнозувати, коли закінчиться війна – складно. На це питання ніхто не може дати відповідь. Однак для цього мають бути певні передумови», - зазначив Данілов.

    Зокрема, усе залежить насамперед від: військових – в який спосіб вони будуть боронити Україну та як вони будуть її звільняти від загарбників; поведінки партнерів – наскільки швидко вони постачатимуть необхідну сучасну зброю для ЗСУ.

    За словами Данілова, росіяни граються з цивілізованим світом в якусь незрозумілу гру та вважають, що цього ніхто не бачить і не розуміє. Проте Путіну не вдасться приховати свої втрати чи інші злочини.

    «Вони приперлися в нашу країну, продовжують формувати усі ці батальйони смертників, незрозуміло, навіщо їм це потрібно... Увесь світ розуміє, що відбувається, і, я можу сказати, весь світ розуміє, чим це закінчиться для Росії», – запевнив Данілов.

    Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.

    Додамо, що США анонсували ще один пакет озброєнь для України на суму $400 млн, включаючи чотири нові системи Himars.

    У Пентагоні зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи. Тим часом на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія сильно відстала від свого графіка в наступі на Донбас.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Данілов пояснив, від чого залежить закінчення бойових дій