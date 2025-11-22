У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру

Представники європейських держав у неділю мають приєднатися до консультацій у Женеві

Міністр армії США Ден Дрісколл разом зі своєю командою прибув 22 листопада до Женеви для проведення зустрічей із українськими чиновниками. Як повідомляє CNN, сторони обговорять «подальші кроки у просуванні мирних ініціатив», інформує «Главком».

За його словами, до консультацій у неділю, 23 листопада, долучаться держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф. Їхня участь має узгодити формулювання й позиції напередодні запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Посадовець також повідомив, що Сполучені Штати готують окремі переговори з російською делегацією щодо запропонованого мирного плану. Ця зустріч, за його словами, «відбудеться швидко», однак не в Женеві. Місце та час американська сторона поки невідомі.

Також відомо, що представники європейських держав у неділю мають приєднатися до консультацій у Женеві, де обговорюватимуть мирний план для України разом з американськими та українськими посадовцями. Зустріч відбудеться на тлі активізації дипломатичних зусиль та напередодні запланованих переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Із української сторони будуть присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак і Рустем Умеров.

Раніше на сайті президента з’явився указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

У тексті документа наголошують, що йдеться про утворення делегації для «участі в переговорному процесі» зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації «щодо досягнення справедливого і сталого миру».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.