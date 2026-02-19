Референдум про мирну угоду. Соціолог спрогнозував, як голосуватимуть українці в Україні і за кордоном

Паніотто: «Люди за кордоном не страждають там від холоду та постійних тривог, тому, з цієї точки зору, є менш відповідальними»

Соціологи провели дослідження, наскільки можуть відрізнятися результати волевиявлення тих українців, хто голосуватиме за кордоном, та тих, хто в Україні. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Паніотто підкреслив, що люди за кордоном перебувають в інших умовах і на них менше тиску. Вони не страждають від холоду та постійних тривог, тому, з цієї точки зору, є менш відповідальними. Багато з них вже взагалі не пов'язують свою долю з Україною.

«За дослідженням, які ми проводили рік тому, з тих 6 млн наших громадян, які перебували в Європі, дві третини збиралися отримати громадянство тих країн, де вони проживають, а деякі навіть це зробили. І ці люди, які не збираються повертатися додому, можуть і взагалі не прийти на цей референдум», – розповів Паніотто.

За словами директора Київського міжнародного інституту соціології, частина наших співгромадян за кордоном беруть участь у проукраїнських акціях. Але багато «закордонних» українців вже потрохи забувають про Батьківщину.

«Прийдуть люди більш патріотично налаштовані, і вони можуть бути більш радикальними щодо умов миру. З іншого боку, майже у всіх тих, хто поїхав, в Україні лишилися зв’язки, родичі, тож може бути особиста зацікавленість в тому, щоб швидше закінчилася війна», – додає Паніотто.

Також Паніотто оцінив перспективи голосування всередині країни. Він вважає, що в прифронтових областях за мирну угоду буде виступати суттєво більше людей, ніж в тилових.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення.

Зеленський також стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.