Україна одночасно проведе вибори президента і референдум: FT назвала терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна одночасно проведе вибори президента і референдум: FT назвала терміни
Раніше Зеленський стверджував, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо РФ погодиться припинити вогонь
фото: Офіс президента

За даними газети, глава держави може оголосити про проведення виборів і референдуму 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні. Підготовка почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Джерела FT повідомляють, що президент і його соратники дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони готові до досить стислих термінів, попри логістичні труднощі проведення виборів. Згідно з робочим графіком, Верховна Рада в березні і квітні буде займатися внесенням необхідних правових змін, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше за тривалий час прокоментував можливість свого балотування на другий термін. В інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas Plus, глава держави підтвердив, що роздумує над цим питанням, проте остаточне рішення залежатиме від формату завершення повномасштабної війни

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України. Також Центральна виборча комісія пропонує дозволити військовослужбовцям голосувати за місцем перебування.

Раніше стало відомо, що початок виборчого процесу з виборів президента України має розпочатися не пізніше ніж через шість місяців після припинення чи скасування режиму воєнного стану.

До слова, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

Теги: вибори референдум

