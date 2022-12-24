Слід підготувати парасольки: якою буде погода 24 грудня

Весь день у Києві буде хмарним, а увечері прогнозуються дощі

У суботу, 24 грудня, коли за григоріанським та новоюліанським календарями християни святкують Святвечір, у низці областей України буде дощова погода. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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У більшості областей на заході весь день буде хмарним. Від самого ранку падатиме дрібний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря складатиме +4...+6 градусів. На сході буде трохи прохолодніше – +2...+4 градуси.

У північних регіонах сьогодні буде хмарно. Ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси. На півдні також буде хмарно, але опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +6...+8 градусів.

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Весь день у Києві буде хмарним. Увечері падатиме дрібний дощ, стовпчики термометрів покажуть +2...+4 градуси.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.