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1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Всесвітній день батьків відзначається 1 червня
фото з відкритих джерел

Сьогодні заборонено одягати несвіжий одяг

1 червня відзначається День захисту дітей, Всесвітній день батьків та Всесвітній день відповідального туризму. У церковному календарі – святого мученика Юстина філософа.

День захисту дітей

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно 1 червня людство відзначає Міжнародний день захисту дітей. Ця важлива подія закликає всіх дорослих до зусиль по забезпеченню дітям гідних умов життя, освіти й відпочинку, а також надійного захисту від насилля та експлуатації.

Всесвітній день батьків

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день батьків відзначається 1 червня. Традиція святкування була започаткована Генеральною асамблеєю ООН у 2012 році та приурочена до Міжнародного дня захисту дітей.

Всесвітній день відповідального туризму

1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Maygutyak

Всесвітній день відповідального туризму відзначають у перший робочий день червня починаючи з 2006 року. Заходи проводяться щорічно, кожний рік присвячений окремій проблемі, яка потребує негайного втручання світової спільноти, наприклад, браконьєрству.

Яке сьогодні релігійне свято

1 червня в церковному календарі – святого мученика Юстина філософа.

Святий мученик Христовий Юстин Філософ народився на Святій Землі, у межах Самарії, у граді, що спочатку називався Сихем, а пізніше названий був Неаполісом Флавія. Батька мав славного благородством, але елліна вірою, і сам того ж ідолопоклонницького блуду був, перш ніж просвітився світлом святої віри. Старанний з юности був у навчанні книжному й успіхи робив в еллінській премудрості, бо гострий розум мав.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна сидіти вдома, навіть якщо цього дня йде дощ.
  • Забороняється одягати несвіжий одяг – це може відвернути фінанси.
  • Не сумуйте і не піддавайтесь депресії, інакше все літо дощитиме.

Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: йде дощ – місяць буде посушливим;
  • сильна роса означає, що буде хороший урожай;
  • сильно пахнуть квіти і кукурікають півні – чекайте на опади;
  • вранці туманно – буде багато грибів восени;
  • прохолодно – ще 40 днів буде погана погода.

Пам’ятні події 1 червня

  • 794 рік – король Карл Великий відмовляється підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам — на соборі франкських богословів, що проходив у Франкфурті-на-Майні, він утверджує свою незалежність від Візантії попри те, що це йде всупереч волі папи Адріана I;
  • 1475 рік – османський флот під командою великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда починає облогу Кафи;
  • 1494 рік – у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі;
  • 1533 рік – коронували Анну Болейн, нову королеву-консорт (у шлюбі з англійським королем Генріхом VIII);
  • 1652 рік – починається битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського;
  • 1958 рік – під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль стає прем'єр-міністром Франції;
  • 1969 рік – у Канаді на радіо і телебаченні забороняють рекламу тютюнових виробів;

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра.

Теги: Україна свято свята традиції релігія

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