1 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні, 1 липня, відзначають Всесвітній день боротьби проти бідності, День архітектури України, Міжнародний день анекдота.

Всесвітній день боротьби проти бідності

Спочатку цей день було означено як Всесвітній день боротьби за подолання крайньої бідності. Його відзначали неурядові організації світу з ініціативи Міжнародного руху за надання допомоги групам населення, що бідують .

Метою проведення цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються, – необхідності, що набула першочергового значення.

Міжнародний день анекдота

Міжнародний день анекдота – 1 липня. Ідея святкування належить Вейну Рейнагелю, американському письменнику і графіку, в першу чергу відомого своїми історичними фантастичними романами. Свято було створене в 1994 році як привід відзначити офіційне закінчення півріччя.

День архітектури України

День архітектури України – свято, що святкують на території України 1 липня.

В Україні налічується близько 14 тисяч пам’яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і більше 1000 об’єктів паркового мистецтва.

Найбільшу кількість пам’ятників архітектури можна знайти у Львові. Зокрема, в місті збережено близько двох з половиною тисяч пам’яток історії та архітектури. У 1998 році місто було внесено до світової спадщини ЮНЕСКО.

Традиції дня

Раніше 1 липня відзначали як день бога Сонця Ярила. Сьогодні в багатьох селах України проводяться обряди та ритуали, пов’язані з поклонінням цьому слов’янському богу. Існує повір’я, що 1 липня – час, коли всі святі з язичницьким богом Ярилою міряються силою, а побороти його не можуть.

Вважається, що саме сьогодні відступають всі біди. Люди грали пісні, танцювали, билися кулаками, організовували ярмарки.

Вважається, якщо в цей день вмитися першою росою, можна стати красивішим і здоровішим.

Сон цього дня є віщим, про нього не можна нікому розповідати.

Народні прикмети на 1 липня:

Багато опадів обіцяють сніжну зиму

Вранці немає роси – буде дощовий день

Якщо з самого ранку на вулиці дуже душно, то день буде непогожим

Ворони під хмари звиваються – до негоди

Рожевий захід ввечері – на наступний день буде жарко.

Що не можна робити 1 липня:

Лінуватися.

Витрачати багато грошей: в цей день варто тверезо оцінювати свої запаси і витрачати їх обережно.

Скаржитися. У Ярилин день вважається, що людям, які не скаржаться на долю, Бог дарує багатство і успіх на найближчий рік.

Не можна виставляти напоказ свої досягнення і заслуги, інакше удача може відвернутися.

У кого іменини 1 липня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

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