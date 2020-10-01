1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції



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Сьогодні в Україні відзначають День ветерана

Якою сьогодні буде погода, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня

Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День ветерана та Міжнародний день людей похилого віку, а віряни вшановують Преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

Народні прикмети і традиції

Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.

Якою буде погода на Ярину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.

Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.

Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.

Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.

Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

Що не можна робити сьогодні

Не слід у цей день надто багато переживати.

Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.

Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.

Не можна у цей день прибирати павутину.

Хто сьогодні святкує день ангела

У четвер, 1 жовтня, іменини відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.