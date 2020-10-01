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    Суспільство

    1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

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    Сьогодні в Україні&nbsp;відзначають День ветерана - 1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
    Сьогодні в Україні відзначають День ветерана

    Якою сьогодні буде погода, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня

    Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День ветерана та Міжнародний день людей похилого віку, а віряни вшановують Преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

    Народні прикмети і традиції

    • Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
    • Якою буде погода на Ярину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
    • Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
    • Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
    • Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
    • Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не слід у цей день надто багато переживати.
    • Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
    • Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
    • Не можна у цей день прибирати павутину.

    Хто сьогодні святкує день ангела

    У четвер, 1 жовтня, іменини відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.

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