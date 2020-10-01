1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
Сьогодні в Україні відзначають День ветерана
Якою сьогодні буде погода, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня
Сьогодні, 1 жовтня, відзначають День ветерана та Міжнародний день людей похилого віку, а віряни вшановують Преподобного Євменія, єпископа Гортинського.
Народні прикмети і традиції
- Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
- Якою буде погода на Ярину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
- Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
- Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
- Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
- Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.
Що не можна робити сьогодні
- Не слід у цей день надто багато переживати.
- Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
- Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
- Не можна у цей день прибирати павутину.
Хто сьогодні святкує день ангела
У четвер, 1 жовтня, іменини відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.