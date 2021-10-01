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    1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

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    Сьогодні в Україні відзначають&nbsp;Міжнародний день людей похилого віку - 1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
    Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день людей похилого віку
    Фото з відкритих джерел

    Якою сьогодні буде погода, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня

    Сьогодні, у п’ятницю, 1 жовтня, відзначають:

    • День ветерана

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    Із 2004-го року Указом Президента України був встановлений національний український «День ветерана», який відзначається щороку 1 жовтня.

    • Всесвітній день усмішки

    World Smile Day відзначається з 1999-го року. Це відбувається в першу п’ятницю жовтневого місяця. Виникненню цього свята посприяв колись зовсім невідомий американський художник Харві Белл. Одного разу, десь у 1963-му році, до нього надійшло замовлення від однієї страхової компанії State Mutual Life Assurance Company of America на виготовлення яскравого і незабутнього символу. Харві запропонував їм усміхнену жовту пику, відому зараз як «смайлик».

    • Міжнародний день людей похилого віку

    Свято відзначається щороку і виникло воно з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН у 1990 році.

    • День геронтолога

    Професійне свято геронтологів відзначається щорічно 1 жовтня. Геронтологія – наука, що вивчає біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння людини, його причини та способи боротьби зі старінням, методи можливого омолодження організму.

    • Міжнародний день музики

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    Уперше Міжнародний день музики провели 1-го жовтня 1975-го року. Засновником цього прекрасного Дня виступила Міжнародна музична рада (IMC) при всесвітній і поважній організації ЮНЕСКО.

    • Всесвітній день вегетаріанства і початок Міжнародного тижня вегетаріанського харчування

    Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

    Яке релігійне свято

    1 жовтня віряни вшановують пам'ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Преподобний Євменій від юності вирізнявся чесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус. Піклуючись про спасіння душі, все своє майно він роздав убогим. З благословення божого преподобний Євменій був обраний і висвячений на єпископа Гортинської Церкви на острові Крит.

    Його молитви були настільки сильними перед Богом, що одного разу під час засухи він звів на землю рясний дощ. Святий Євменій ревно і мудро захищав православну віру єресі монофелітів, що з’явилася у той час. За спротив єресі святитель відбував заслання в Фиваїді, де й упокоївся в VII ст. Тіло його було перенесено і поховане в Гортині.

    Народні прикмети і традиції

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    • Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
    • Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
    • Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
    • Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
    • Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
    • Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

    Що не можна робити

    • Не слід у цей день надто багато переживати.
    • Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
    • Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
    • Не можна у цей день прибирати павутину.

    Іменини

    Сьогодні іменини відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.

    Теги: свята наука традиції
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    1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони