1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Якою сьогодні буде погода, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня
Сьогодні, у п’ятницю, 1 жовтня, відзначають:
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День ветерана
Із 2004-го року Указом Президента України був встановлений національний український «День ветерана», який відзначається щороку 1 жовтня.
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Всесвітній день усмішки
World Smile Day відзначається з 1999-го року. Це відбувається в першу п’ятницю жовтневого місяця. Виникненню цього свята посприяв колись зовсім невідомий американський художник Харві Белл. Одного разу, десь у 1963-му році, до нього надійшло замовлення від однієї страхової компанії State Mutual Life Assurance Company of America на виготовлення яскравого і незабутнього символу. Харві запропонував їм усміхнену жовту пику, відому зараз як «смайлик».
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Міжнародний день людей похилого віку
Свято відзначається щороку і виникло воно з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН у 1990 році.
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День геронтолога
Професійне свято геронтологів відзначається щорічно 1 жовтня. Геронтологія – наука, що вивчає біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння людини, його причини та способи боротьби зі старінням, методи можливого омолодження організму.
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Міжнародний день музики
Уперше Міжнародний день музики провели 1-го жовтня 1975-го року. Засновником цього прекрасного Дня виступила Міжнародна музична рада (IMC) при всесвітній і поважній організації ЮНЕСКО.
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Всесвітній день вегетаріанства і початок Міжнародного тижня вегетаріанського харчування
Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
Яке релігійне свято
1 жовтня віряни вшановують пам'ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Преподобний Євменій від юності вирізнявся чесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус. Піклуючись про спасіння душі, все своє майно він роздав убогим. З благословення божого преподобний Євменій був обраний і висвячений на єпископа Гортинської Церкви на острові Крит.
Його молитви були настільки сильними перед Богом, що одного разу під час засухи він звів на землю рясний дощ. Святий Євменій ревно і мудро захищав православну віру єресі монофелітів, що з’явилася у той час. За спротив єресі святитель відбував заслання в Фиваїді, де й упокоївся в VII ст. Тіло його було перенесено і поховане в Гортині.
Народні прикмети і традиції
- Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
- Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
- Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.
- Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
- Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
- Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.
Що не можна робити
- Не слід у цей день надто багато переживати.
- Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
- Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.
- Не можна у цей день прибирати павутину.
Іменини
Сьогодні іменини відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.