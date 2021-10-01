1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Якою сьогодні буде погода, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня

Сьогодні, у п’ятницю, 1 жовтня, відзначають:

День ветерана

Із 2004-го року Указом Президента України був встановлений національний український «День ветерана», який відзначається щороку 1 жовтня.

Всесвітній день усмішки

World Smile Day відзначається з 1999-го року. Це відбувається в першу п’ятницю жовтневого місяця. Виникненню цього свята посприяв колись зовсім невідомий американський художник Харві Белл. Одного разу, десь у 1963-му році, до нього надійшло замовлення від однієї страхової компанії State Mutual Life Assurance Company of America на виготовлення яскравого і незабутнього символу. Харві запропонував їм усміхнену жовту пику, відому зараз як «смайлик».

Міжнародний день людей похилого віку

Свято відзначається щороку і виникло воно з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН у 1990 році.

День геронтолога

Професійне свято геронтологів відзначається щорічно 1 жовтня. Геронтологія – наука, що вивчає біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння людини, його причини та способи боротьби зі старінням, методи можливого омолодження організму.

Міжнародний день музики

Уперше Міжнародний день музики провели 1-го жовтня 1975-го року. Засновником цього прекрасного Дня виступила Міжнародна музична рада (IMC) при всесвітній і поважній організації ЮНЕСКО.

Всесвітній день вегетаріанства і початок Міжнародного тижня вегетаріанського харчування

Ці жовтневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Яке релігійне свято

1 жовтня віряни вшановують пам'ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Преподобний Євменій від юності вирізнявся чесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус. Піклуючись про спасіння душі, все своє майно він роздав убогим. З благословення божого преподобний Євменій був обраний і висвячений на єпископа Гортинської Церкви на острові Крит.

Його молитви були настільки сильними перед Богом, що одного разу під час засухи він звів на землю рясний дощ. Святий Євменій ревно і мудро захищав православну віру єресі монофелітів, що з’явилася у той час. За спротив єресі святитель відбував заслання в Фиваїді, де й упокоївся в VII ст. Тіло його було перенесено і поховане в Гортині.

Народні прикмети і традиції

Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.

Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.

Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.

Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.

Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.

Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

Що не можна робити

Не слід у цей день надто багато переживати.

Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.

Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.

Не можна у цей день прибирати павутину.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина, Ярина.