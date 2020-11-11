  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    <p>11 листопада &ndash; Всесвітній день шопінгу</p> - 11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    11 листопада – Всесвітній день шопінгу

    Не варто дивитись у дзеркало до світанку

    Сьогодні, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, а також Всесвітній день шопінгу.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У православній церкві 11 листопада відзначається Анастасія Овечниця і Авраамій Овчар.

    11 листопада в південних регіонах закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя. Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання;
    • Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди;
    • Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів;
    • Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись, кричати та ображати когось;
    • Не можна ходити босоніж по росі;
    • Не можна займатись важкою фізичною працею;
    • Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу;
    • Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 11 листопада, іменини відзначають Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна.

    свята традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies