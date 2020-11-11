11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто дивитись у дзеркало до світанку

Сьогодні, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, а також Всесвітній день шопінгу.

Яке сьогодні релігійне свято

У православній церкві 11 листопада відзначається Анастасія Овечниця і Авраамій Овчар.

11 листопада в південних регіонах закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя. Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.

Народні прикмети й традиції

Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання;

Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди;

Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів;

Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, кричати та ображати когось;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу;

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Хто святкує день ангела

У середу, 11 листопада, іменини відзначають Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна.