11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11 листопада – Всесвітній день шопінгу
Не варто дивитись у дзеркало до світанку
Сьогодні, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, а також Всесвітній день шопінгу.
Яке сьогодні релігійне свято
У православній церкві 11 листопада відзначається Анастасія Овечниця і Авраамій Овчар.
11 листопада в південних регіонах закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя. Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.
Народні прикмети й традиції
- Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання;
- Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди;
- Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів;
- Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись, кричати та ображати когось;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу;
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
Хто святкує день ангела
У середу, 11 листопада, іменини відзначають Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна.