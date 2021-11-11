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    11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    11 листопада &ndash; Всесвітній день шопінгу - 11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    11 листопада – Всесвітній день шопінгу
    Фото з відкритих джерел

    Цього дня не варто дивитись у дзеркало до світанку

    Сьогодні, у четвер, 11 листопада, відзначають:

    • Всесвітній день якості

    • Всесвітній День юзабіліті

    Мета свята – показати користувачам цінність простого і зручного дизайну. По всьому світу у другий четвер листопада проходять конференції, присвячені юзабіліті. Головним гаслом Всесвітнього дня юзабіліті стала фраза – «Зроби простіше!».

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    Місія свята – підвищення уваги громадської свідомості про необхідність спрощення доступу та підвищення простоти використання пропонованих продуктів і послуг, що мають особливо важливе значення для людства.

    • Всесвітній день курки

    Відзначають у другий четвер листопада.

    • Всесвітній день орігамі

    • Всесвітній день шопінгу

    Яке сьогодні релігійне свято

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    У православній церкві 11 листопада відзначається день Анастасії Овечниці і Авраамія Овчара.

    11 листопада в південних регіонах закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя.

    Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання.
    • Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.
    • Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.
    • Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна сваритись, кричати та ображати когось.
    • Не можна ходити босоніж по росі.
    • Не можна займатись важкою фізичною працею.
    • Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу.
    • Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 11 листопада, іменини відзначають Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна.


    Теги: свята традиції
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    11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони