11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня не варто дивитись у дзеркало до світанку

Сьогодні, у четвер, 11 листопада, відзначають:

Всесвітній день якості

Всесвітній День юзабіліті

Мета свята – показати користувачам цінність простого і зручного дизайну. По всьому світу у другий четвер листопада проходять конференції, присвячені юзабіліті. Головним гаслом Всесвітнього дня юзабіліті стала фраза – «Зроби простіше!».

Місія свята – підвищення уваги громадської свідомості про необхідність спрощення доступу та підвищення простоти використання пропонованих продуктів і послуг, що мають особливо важливе значення для людства.

Всесвітній день курки

Відзначають у другий четвер листопада.

Всесвітній день орігамі

Всесвітній день шопінгу

Яке сьогодні релігійне свято

У православній церкві 11 листопада відзначається день Анастасії Овечниці і Авраамія Овчара.

11 листопада в південних регіонах закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя.

Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.

Народні прикмети й традиції

Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання.

Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.

Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.

Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, кричати та ображати когось.

Не можна ходити босоніж по росі.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу.

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Хто святкує день ангела

У четвер, 11 листопада, іменини відзначають Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна.





