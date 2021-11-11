11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Цього дня не варто дивитись у дзеркало до світанку
Сьогодні, у четвер, 11 листопада, відзначають:
-
Всесвітній день якості
-
Всесвітній День юзабіліті
Мета свята – показати користувачам цінність простого і зручного дизайну. По всьому світу у другий четвер листопада проходять конференції, присвячені юзабіліті. Головним гаслом Всесвітнього дня юзабіліті стала фраза – «Зроби простіше!».
Місія свята – підвищення уваги громадської свідомості про необхідність спрощення доступу та підвищення простоти використання пропонованих продуктів і послуг, що мають особливо важливе значення для людства.
-
Всесвітній день курки
Відзначають у другий четвер листопада.
-
Всесвітній день орігамі
-
Всесвітній день шопінгу
Яке сьогодні релігійне свято
У православній церкві 11 листопада відзначається день Анастасії Овечниці і Авраамія Овчара.
11 листопада в південних регіонах закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя.
Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.
Народні прикмети й традиції
- Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання.
- Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.
- Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.
- Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись, кричати та ображати когось.
- Не можна ходити босоніж по росі.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам та їсти жирну їжу.
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
Хто святкує день ангела
У четвер, 11 листопада, іменини відзначають Анастасія, Мартин, Мартина, Євген, Віктор, Марія, Іван та Анна.