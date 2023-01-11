11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не можна 11 січня ходити в ліс

У середу, 11 січня, відзначають Всесвітній день «дякую», День «Дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе» та День дружніх секретів.

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Всесвітній день «дякую»

Існує версія, що Всесвітній день «дякую» вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Як би там не було, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, адже підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим – це любов.

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День «Дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе»

День «Дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе» – це особливий день, присвячений вивченню азбуки Морзе, щоб можна було набирати своє ім'я і спілкуватися за допомогою інших повідомлень. Його відзначають у Сполучених Штатах Америки. Немає жодних відомостей про те, як і ким було засновано цей день.

Азбука Морзе – це метод, що використовується в телекомунікаціях для кодування текстових символів у вигляді стандартизованих послідовностей двох різних тривалостей сигналів, які називають крапками та тире, або дит і дах. Азбуку Морзе названо на честь Семюеля Морзе, одного з винахідників телеграфу.

Азбука Морзе названа на честь Семюеля Морзе, який допоміг її винайти. Коли повідомлення передаються азбукою Морзе, крапки – це короткі гудки, клацання або спалахи, а тире – довші. Сьогодні азбука Морзе використовується не так часто, як у XIX і XX століттях.

Яке церковне свято

11 січня День Йосипа Обручника. У темну пору доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю. Проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії.

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З цим днем також пов'язані свої, особливі прикмети. У День Йосипа Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила.

У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках.

Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу. В цей день матерям необхідно піти до церкви і помолитись за своїх дітей.

Проведіть день у родинному колі. 11 січня є прекрасною нагодою налагодити стосунки зі всіма членами сім'ї.

Народні прикмети:

Якщо 11 січня під дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі прикрощі та сум.

Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.

Заметіль обіцяє похмурий липень.

Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то невдовзі відлига.

Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.

Зірки мерехтять на небі – до морозів.

Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Ліс гудить – до теплих днів.

Що не рекомендується робити:

Не можна 11 січня ходити в ліс;

Оскільки в цей день по землі ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити;

Не можна випускати з дому дітей;

Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде.

Іменини

11 січня, іменини відзначають Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій.