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11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 11 січня
фото ілюстративне

Не можна 11 січня ходити в ліс

У середу, 11 січня, відзначають Всесвітній день «дякую», День «Дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе» та День дружніх секретів.

Всесвітній день «дякую»

11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Існує версія, що Всесвітній день «дякую» вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Як би там не було, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, адже підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим – це любов.

День «Дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе»

11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День «Дізнайся своє ім'я на азбуці Морзе» – це особливий день, присвячений вивченню азбуки Морзе, щоб можна було набирати своє ім'я і спілкуватися за допомогою інших повідомлень. Його відзначають у Сполучених Штатах Америки. Немає жодних відомостей про те, як і ким було засновано цей день.

Азбука Морзе – це метод, що використовується в телекомунікаціях для кодування текстових символів у вигляді стандартизованих послідовностей двох різних тривалостей сигналів, які називають крапками та тире, або дит і дах. Азбуку Морзе названо на честь Семюеля Морзе, одного з винахідників телеграфу.

Азбука Морзе названа на честь Семюеля Морзе, який допоміг її винайти. Коли повідомлення передаються азбукою Морзе, крапки – це короткі гудки, клацання або спалахи, а тире – довші. Сьогодні азбука Морзе використовується не так часто, як у XIX і XX століттях.

Яке церковне свято

11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

11 січня День Йосипа Обручника. У темну пору доби 11 січня люди намагалися не виходити на вулицю. Проводили час за ворожіннями і посиденьками, розповідаючи один одному байки, легенди, страшні історії.

З цим днем також пов'язані свої, особливі прикмети. У День Йосипа Обручника особливо берегли дітей, оскільки вважалося, що на них 11 січня починає полювати нечиста сила.

У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках.

Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу. В цей день матерям необхідно піти до церкви і помолитись за своїх дітей.

Проведіть день у родинному колі. 11 січня є прекрасною нагодою налагодити стосунки зі всіма членами сім'ї.

Народні прикмети:

  • Якщо 11 січня під дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі прикрощі та сум.
  • Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.
  • Заметіль обіцяє похмурий липень.
  • Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то невдовзі відлига.
  • Сніг падає великими пластівцями – до потепління.
  • Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.
  • Зірки мерехтять на небі – до морозів.
  • Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.
  • Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
  • Ліс гудить – до теплих днів.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна 11 січня ходити в ліс;
  • Оскільки в цей день по землі ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити;
  • Не можна випускати з дому дітей;
  • Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде.

Іменини

11 січня, іменини відзначають Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій.

Теги: Україна традиції свято

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